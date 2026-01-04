Close Menu
Bonelli:”Trump vuole la Groenlandia e quindi attaccare l’Europa. Meloni riferisca in Parlamento”

By Nessun commento1 Min Read
(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

Bonelli:"Trump vuole la Groenlandia e quindi attaccare l'Europa. Meloni riferisca in Parlamento"
riferisca in Parlamento”
“Trump, il pirata, dopo il Venezuela vuole prendersi la Groenlandia per
motivi di sicurezza, ovvero per accaparrarsi le terre rare e controllare le
rotte artiche che si stanno aprendo in conseguenza del cambiamento
climatico.
Anche in questo caso l’Italia dirà che l’intervento sarà legittimo,
considerato che la Groenlandia è un territorio autonomo danese e che la
Danimarca è membro dell’Unione Europea?
L’Italia vuole essere il 51º Stato degli USA e vassalla dell’imperatore
Trump, oppure difendere la dignità del nostro Paese, fondatore dell’Europa?
È urgente che la presidente Meloni venga a riferire in Parlamento e che
l’UE reagisca alla violenza targata Trump, che ha distrutto il diritto
internazionale.”
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

