Invito stampa – Presentazione 19^edizione del Torneo della Befana

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Invito stampa
Parma, 29 dicembre 2025. Martedì 30 dicembre, alle ore 10.30 nella Sala Stampa del Municipio, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 19^ edizione del Torneo della Befana, tradizionale appuntamento sportivo per le giovani promesse del calcio italiano, che si svolgerà a Parma dal 3 al 5 gennaio 2026.
Saranno presenti:
Marco Bosi – Assessore allo Sport Comune di Parma
Simone Alberici – Presidente CRER Emilia-Romagna LND
Emio Incerti – Presidente Federalberghi Parma
Francesco Incerti – Presidente del Gruppo Incerti
Dino Ferrari – Responsabile DCPS Emilia-Romagna
Salvatore Reale – Delegato DCPS Emilia-Romagna
Leo Lucchi – Amministratore Delegato Adriasport
Giorgia Mariotti – Responsabile Tornei Adriasport
La stampa è invitata a partecipare.
