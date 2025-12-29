Biblioteca Nazionale Marciana: Nel laboratorio dei filologi. Il backstage della mostra “Eresia e ortodossia a confronto” – Martedì 13 Gennaio 2026 16

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Biblioteca Nazionale Marciana – Sale Monumentali Sale Monumentali,
piazzetta San Marco n. 13a – Venezia* —————————————-
La Biblioteca nazionale Marciana*, nel Salone Sansoviniano, Martedì 13
Gennaio 2026 alle ore 16.30 *propone la conferenza */Nel laboratorio dei
filologi. Il backstage della mostra “Eresia e ortodossia a confronto”./*
La conferenza accompagna il pubblico dietro le quinte della mostra “Eresia e
ortodossia a confronto. Manoscritti e testi da Bisanzio alla Biblioteca
Marciana”, per raccontare come nasce un percorso espositivo a partire dai
manoscritti e dal lavoro di ricerca che li rende leggibili e interpretabili.
L’incontro prende le mosse dalle attività del progetto “/Panoplia
Panopliarum/ – The long twelfth century: the Byzantine age of
anti-heretical compilations” (PRIN PNRR), dedicato allo studio delle grandi
opere polemiche prodotte a Bisanzio nel lungo XII secolo.
Muovendo dai manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana esposti in
mostra, la conferenza propone una riflessione sul significato dei concetti di
eresia e ortodossia nel mondo bizantino, mostrando come essi emergano dallo
studio delle pratiche di selezione, citazione e riorganizzazione della
tradizione teologica. Alcuni esempi consentiranno di osservare come le grandi
compilazioni antiereticali riutilizzino materiali del passato per rispondere
a problemi del loro tempo e come il lavoro dei filologi permetta oggi di
ricostruire le logiche, le fonti e i metodi con cui questi testi sono stati
costruiti.
Link alla Mostra: Eresia e ortodossia a confronto. Manoscritti e testi da
Bisanzio alla Biblioteca Marciana | Biblioteca Nazionale Marciana [1]
Saluto istituzionale* *di Stefano Trovato, direttore della Biblioteca
Nazionale Marciana
Intervengono:
*Alessandra Bucossi*, Università Ca’ Foscari
*Marco Fanelli*, Università Ca’ Foscari
*I Relatori*
*Alessandra Bucossi*, laureata in Lettere classiche all’Università degli
Studi di Genova con una tesi in Filologia Bizantina, nel 2001 ottiene un
Master of Arts (Laurea magistrale) in Late Antique and Byzantine Studies
(with distinction) presso il King’s College London (GB). Dal 2001 al 2005
lavora alla tesi di dottorato (D.Phil.) presso l’Università di Oxford
sotto la supervisione della Prof.ssa Elizabeth Mary Jeffreys (Bywater and
Sotheby Professor of Byzantine and Modern Greek Language and Literature). Nel
2006 discute la tesi di dottorato. Nel 2009 ottiene il Diploma di Paleografia
greca presso la Scuola Vaticana di Paleografia Greca. Dal 2014 è
responsabile scientifico nazionale (Principal Investigator) di un programma
di ricerca di alta qualificazione (Futuro In Ricerca 2013) presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è Professoressa associata
di Civiltà Bizantina.
*Marco Fanelli, *laureato in Lettere indirizzo classico con tesi in
Filologia Bizantina.
2004: borsa di studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per
ricerche codicologiche presso l’IRHT- section grecque Paris.
2005: borsa di studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per
ricerche codicologiche presso il Patriarchal Institute of Patristic Studies
– Holy Monastery of Vlatades – Thessaloniki.
Ricercatore presso l’Università Ca’ Foscari-Dipartimento di Studi
umanistici. Ad oggi professore di latino e greco di scuola media superiore.
Progetti di ricerca:
Ricerche sulla tradizione e trasmissione dei testi di Simeone il Nuovo
Teologo: l’Editio Zagorea.
Analisi e commento del dossier epistolografico di Gregorio Palamas: la
prigionia presso i Turchi.
Il monachesimo athonita del XIV sec. e l’incontro con l’Islam.
*Informazioni*
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Accesso alle Sale monumentali: Piazzetta San Marco, 13a – Venezia
La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube della Biblioteca al
link *https* [2]*://www.youtube.com/channel/UCesk4_* [3]*I8FuO08GpqmnYJINg*
*Contatti stampa *Biblioteca Nazionale Marciana, Piazzetta San Marco, 7 –
Venezia
