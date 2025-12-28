Close Menu
domenica 28 Dicembre 2025
MANOVRA, L’ABBATE (M5S): UNA LEGGE CHE NON VEDE IL PAESE REALE

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

NOTA STAMPA
Roma, 28 dicembre. “La quarta Legge di bilancio del Governo Meloni è un andare indietro su tutto. Una Manovra che picchia duramente sulle pensioni, perché non vede quella parte di Paese fatta di pensionati e lavoratori con trattamenti pensionistici e salari bassissimi. Le imprese sono state penalizzate con Transizione 5.0, di cui si prova disperatamente a fornire un’altra versione dopo il fallimento dell’anno scorso. Noi non siamo contenti. Ma sappiamo che in questa notte triste c’è un’Italia con gli occhi aperti”. Lo ha detto Patty L’Abbate (M5S), componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, durante la discussione generale in aula sulla Legge di bilancio.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

