CONTIENE FOTO# TENTATO OMICIDIO IN OSPEDALE: PAZIENTE DA IN ESCANDESCENZE E TENTA DI UCCIDERE IL COMPAGNO DI CAMERA, POI FERISCE I CARABINIERI INTERVENUTI, ARRESTATO.

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 TENTATO OMICIDIO IN OSPEDALE: PAZIENTE DA IN ESCANDESCENZE E TENTA DI
UCCIDERE IL COMPAGNO DI CAMERA, POI FERISCE I CARABINIERI INTERVENUTI,
ARRESTATO.
Ieri sera, intorno alle 23:00, le corsie dellospedale SantAndrea sono
state teatro di una notte di follia che ha richiesto l’intervento urgente
dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone.
Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di
gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi,
per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano
di 84 anni. L’aggressione è stata di inaudita violenza: l’uomo ha iniziato a
percuotere l’anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si
trovava a letto. Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha
udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l’azione delittuosa
salvando la vita all’anziano.
All’arrivo dei Carabinieri, chiamati per sedare la situazione che nel
frattempo era degenerata coinvolgendo anche i familiari della vittima, il
43enne si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli e
spintonandoli nel tentativo di opporsi all’arresto. A seguito della
colluttazione, i Carabinieri hanno riportato alcune ferite, venendo
prontamente medicati presso lo stesso nosocomio.
L’uomo è stato bloccato e tradotto presso la casa circondariale di Regina
Coeli. Dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico
ufficiale.
