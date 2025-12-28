Close Menu
Trending
domenica 28 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# TENTATO OMICIDIO IN OSPEDALE: PAZIENTE DA IN ESCANDESCENZE E TENTA DI UCCIDERE IL COMPAGNO DI CAMERA, POI FERISCE I CARABINIERI INTERVENUTI, ARRESTATO.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 TENTATO OMICIDIO IN OSPEDALE: PAZIENTE DA IN ESCANDESCENZE E TENTA DI
UCCIDERE IL COMPAGNO DI CAMERA, POI FERISCE I CARABINIERI INTERVENUTI,
ARRESTATO.
Ieri sera, intorno alle 23:00, le corsie dellospedale SantAndrea sono
state teatro di una notte di follia che ha richiesto l’intervento urgente
dei Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone.
Un cittadino indiano di 43 anni, ricoverato nel reparto di
gastroenterologia, ha improvvisamente dato in escandescenze scagliandosi,
per motivi tuttora sconosciuti, contro il suo compagno di stanza, un romano
di 84 anni. L’aggressione è stata di inaudita violenza: l’uomo ha iniziato a
percuotere l’anziano, tentando poi di soffocarlo a mani nude mentre si
trovava a letto. Solo il tempestivo intervento del personale medico, che ha
udito i rumori provenire dalla camera, ha interrotto l’azione delittuosa
salvando la vita all’anziano.
All’arrivo dei Carabinieri, chiamati per sedare la situazione che nel
frattempo era degenerata coinvolgendo anche i familiari della vittima, il
43enne si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli e
spintonandoli nel tentativo di opporsi all’arresto. A seguito della
colluttazione, i Carabinieri hanno riportato alcune ferite, venendo
prontamente medicati presso lo stesso nosocomio.
L’uomo è stato bloccato e tradotto presso la casa circondariale di Regina
Coeli. Dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico
ufficiale.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl