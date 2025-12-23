TUTTI A TAVOLA — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI MARTEDI’ 23 DICEMBRE

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Ancona, 23 dicembre 2025
"TUTTI A TAVOLA”: PRANZO SOLIDALE IN OCCASIONE DEL NATALE 2025
Il Comune recepisce la proposta di cittadini e associazioni
La Parrocchia di Passo Varano ha messo a disposizione locali e volontari
Natale in condivisione per tenere lontana la solitudine, conoscere persone e trascorrere ore serene: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Tutti a tavola Natale”, decisa dall’Amministrazione comunale in vista dell’imminente festività più importante dell’anno.
