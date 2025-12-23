(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 *Provincia di Grosseto*
*Comunicato stampa del 23 dicembre 2025*
*Grosseto**: la Provincia ha approvato il bilancio di previsione *
*Limatola: “Un **bilancio solido ed equilibrato che libera risorse di parte
corrente**, frutto del lavoro degli uffici e di una **migliore **gestione”*
La Provincia di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione per il
prossimo triennio. “Ringrazio gli uffici e i dirigenti dei vari settori che
hanno lavorato con grande impegno per consentire all’ente di approvare il
bilancio a dicembre per il triennio successivo. –* dichiara* *il presidente
**Francesco **Limatola**.*”
Le entrate principali: la Tefa, un tributo sugli immobili commisurato allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani è pari a 2milioni e mezzo; l’IPT
6milioni e 650mila; RC auto 9milioni e 100mila; sanzioni per violazione
codice della strada 3 milioni circa con fondo di credito di esigibilità di
un milione e mezzo. *Anche nei prossimi 3 anni la Provincia di Grosseto non
farà pagare la COSAP sui passi carrabili* che era stata reintrodotta negli
anni dal 2018 al 2021 dalla precedente amministrazione. Poi il presidente
Francesco Limatola, sin dal suo primo mandato nel 2022 ha deciso di
abolirla.
“Abbiamo approvato un bilancio solido ed equilibrato -*sottolinea il
presidente Limatola* – grazie ad alcune azioni strategiche che abbiamo
messo in atto, tra cui *l’estinzione di 63 mutui *per un valore complessivo
di *4 milioni e 500 mila euro*, che liberano circa 230 mila euro annui
sulla parte corrente. L’acquisto del convitto di Arcidosso garantisce un
risparmio di circa 78 mila euro che prima pagavamo di affitto. A queste azioni
si aggiunge un importante lavoro in sede di consuntivo che ha consentito di
liberare un avanzo di oltre *6 milioni di euro*”.
*Sul fronte degli investimenti*, la Provincia potrà contare sulle risorse
assegnate dai decreti ministeriali 125 e 148 del 2022 per interventi su
ponti e viadotti: 8,9 milioni di euro nel 2026, 9,1 milioni nel 2027 e 9,1
milioni nel 2028. Sulla base di questi finanziamenti sono stati avviati
accordi quadro e procedure di gara: una volta stipulati i contratti, si
interverrà su numerose situazioni segnalate in tutto il territorio
provinciale, non solo sulla viabilità ma anche sulle barriere stradali,
ponti e viadotti. Gli interventi principali che saranno avviati entro i
primi mesi del 2026 sono la sp 159 Scansanese e la sp 10 Follonata; la
strada del Peruzzo; la sp Valpiana e Accesa, la 161 Porto Santo Stefano e
la 2 Porto Ercole; la sr 74; la rotatoria di Terra Rossa, tra la sp 161 e
la 2; la rotatoria di Scarlino in località Imposto, tra la sp Scarlino e la
sp Puntone; la rotatoria del Terzo, più alcuni lavori in montagna. Per i
ponti, gli interventi più urgenti sono il ponte sul Magione (sr 74
Maremmana), la diga di Orbetello, il completamento di Pontelungo a cui si
aggiungeranno altri interventi di manutenzione straordinaria di numerosi
ponti.
Sull’edilizia scolastica la Provincia porterà a conclusione tutti i lavori
avviati con il PNRR tra cui l’impiantistica sportiva alla Cittadella dello
studente di Grosseto; l’impiantistica sportiva a servizio delle scuole
superiori di Follonica che è in fase di collaudo e la palestra dello
Zuccarelli a Pitigliano.
Proseguono inoltre i lavori del maxi-appalto da 17 milioni e 600mila euro,
relativo alla progettazione e realizzazione del lotto 2B della *Ciclovia
Tirrenica*.
Parallelamente verrà portato avanti il percorso di riorganizzazione
dell’ente, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia come
struttura di supporto ai Comuni. In questa direzione si collocano il
potenziamento della Stazione unica appaltante, lo sviluppo dell’Ufficio
Europa per la gestione dei finanziamenti in favore dei comuni, la volontà
di essere un supporto ai Comuni anche sulla digitalizzazione e
(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 *Provincia di Grosseto*