COMUNICATO STAMPA – AUGURI IN COMUNE

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 AUGURI IN COMUNE
Tradizionale scambio di auguri, questa mattina, nell’Aula consiliare
“Sabato Martelli Castaldi”, a Palazzo di Città, del Sindaco Vincenzo
Servalli, insieme a Don Rosario Sessa, con i dipendenti comunali.
“Sono il cuore dell’amministrazione comunale – afferma il Sindaco – dalla
dirigenza a tutte le articolazioni degli uffici, dimostrando, pur nelle
difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni, impegno e
professionalità al servizio della città, a tutti loro rivolgo i miei
apprezzamenti e ringraziamenti”.
Presenti anche gli Ispettori Ambientali, coordinato da Livio Trapanese, che
ogni giorno contrastano il fenomeno degli sversamenti abusivi dei rifiuti.
“Sono encomiabili per la loro attività svolta in maniera volontaria e
gratuitamente, e per questo vanno ringraziati non solo dal sindaco ma da
tutta la città – afferma Servalli – con il nuovo anno avvieremo anche il
nuovo bando per aumentarne il personale”.
Ufficio Comunicazione
Comune di Cava de’ Tirreni
Palazzo di Città
