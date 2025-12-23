Close Menu
martedì 23 Dicembre 2025
COMUNICATO STAMPA – AUGURI IN COMUNE

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 AUGURI IN COMUNE
Tradizionale scambio di auguri, questa mattina, nell’Aula consiliare
“Sabato Martelli Castaldi”, a Palazzo di Città, del Sindaco Vincenzo
Servalli, insieme a Don Rosario Sessa, con i dipendenti comunali.
“Sono il cuore dell’amministrazione comunale – afferma il Sindaco – dalla
dirigenza a tutte le articolazioni degli uffici, dimostrando, pur nelle
difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi anni, impegno e
professionalità al servizio della città, a tutti loro rivolgo i miei
apprezzamenti e ringraziamenti”.
Presenti anche gli Ispettori Ambientali, coordinato da Livio Trapanese, che
ogni giorno contrastano il fenomeno degli sversamenti abusivi dei rifiuti.
“Sono encomiabili per la loro attività svolta in maniera volontaria e
gratuitamente, e per questo vanno ringraziati non solo dal sindaco ma da
tutta la città – afferma Servalli – con il nuovo anno avvieremo anche il
nuovo bando per aumentarne il personale”.
https://www.facebook.com/share/p/1Zm8Ba72LL/
Ufficio Comunicazione
Comune di Cava de’ Tirreni
Palazzo di Città

