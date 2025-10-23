Close Menu
Trending
giovedì 23 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

Smart Paper, riunito il Tavolo regionale

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Smart Paper, riunito il Tavolo regionale
La proroga della commessa per un mese in scadenza a fine mese (con la possibilità di estenderla ancora secondo le esigenze di continuità) con l’attività da svolgere presso la sede di Smart Paper; la verifica da completare entro il 30 ottobre delle unità lavorative da assumere; la conferma per i lavoratori del trattamento salariale precedente: sono le conclusioni del Tavolo Smart Paper che si è svolto oggi in Regione presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo con la partecipazione di dirigenti Enel (società committente), Accenture e Datactat (società che hanno acquisito l’appalto), Smart Paper, sindacati confederali e di categoria (metalmeccanici e telecomunicazioni), sindaci dei Comuni interessati.
L’assessore – che ha scelto un metodo di confronto operativo ponendo domande precise agli interlocutori delle società presenti – nel ribadire le priorità per la definizione completa della situazione, che è stata già esaminata al Tavolo romano del MIMIT per gli aspetti di competenza ministeriale, ha chiesto ad Accenture una scelta chiara per la sede operativa a Potenza. Su questo aspetto si è invece registrata una posizione diversa illustrata dal rappresentante della società: Accenture è per la sede non solo amministrativa ma anche operativa a Matera, è disponibile ad aprire uno “spazio” a Potenza e a proporre contratti in smart working con un turno di lavoro a Matera. In proposito Cupparo ha chiesto ad Enel di farsi carico non solo della continuità occupazionale, pertanto di tutte le unità già dipendenti Smart Paper, ma anche della continuità territoriale con la sede a Potenza. Non possiamo chiedere ai lavoratori – ha detto l’assessore – di spostarsi per centinaia di chilometri con aggravio di costi. Confido nell’Enel che su quest’aspetto come su tutti quelli che riguardano il cambio di appalto – ha aggiunto – e pertanto confido che Enel si faccia garante perché la clausola sociale trovi applicazione non solo in termini giuridici e di rispetto di contratti e codice di appalto quanto di salvaguardia di posti di lavoro e di un’importante unità produttiva che è fatta principalmente di professionalità lucane. Il bisogno della gente e di centinaia di famiglie lucane – ha affermato Cupparo – non si può calpestare.
L’assessore nel ringraziare i sindacati dell’impegno profuso e della condivisione nella strategia individuata ha annunciato un aggiornamento del Tavolo per i prossimi giorni per continuare a verificare passo per passo l’iter del cambio di appalto e per tenere sempre alta l’attenzione sui bisogni dei lavoratori.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl