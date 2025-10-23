Close Menu
Trending
giovedì 23 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Liguria

Coppa Europa 10.000 assegnata alla Spezia

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Coppa Europa 10.000 assegnata alla Spezia
L’edizione 2026 dell’evento si svolgerà in Italia il 23 maggio a undici anni dall’ultima volta. La decisione della European Athletics in Georgia
La Spezia, 23 ottobre 2025 – Un altro evento internazionale di prestigio per la prossima stagione dell’atletica italiana. Il board esecutivo della European Athletics riunito a Batumi, in Georgia, ha assegnato alla città della Spezia la Coppa Europa dei 10.000 metri per il 2026. L’appuntamento si terrà il prossimo anno al centro sportivo Montagna, nella giornata di sabato 23 maggio, e sarà l’occasione per vedere all’opera e applaudire molti dei principali interpreti della specialità lungo i venticinque giri di pista. La manifestazione, a cadenza annuale, tornerà in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Chia 2015 con gare a Cagliari) e in precedenza era stata già ospitata dal nostro Paese a Ferrara nel 2007 e prima ancora a Camaiore nel 2002.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl