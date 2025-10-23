(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 UFFICIO STAMPA
Coppa Europa 10.000 assegnata alla Spezia
L’edizione 2026 dell’evento si svolgerà in Italia il 23 maggio a undici anni dall’ultima volta. La decisione della European Athletics in Georgia
La Spezia, 23 ottobre 2025 – Un altro evento internazionale di prestigio per la prossima stagione dell’atletica italiana. Il board esecutivo della European Athletics riunito a Batumi, in Georgia, ha assegnato alla città della Spezia la Coppa Europa dei 10.000 metri per il 2026. L’appuntamento si terrà il prossimo anno al centro sportivo Montagna, nella giornata di sabato 23 maggio, e sarà l’occasione per vedere all’opera e applaudire molti dei principali interpreti della specialità lungo i venticinque giri di pista. La manifestazione, a cadenza annuale, tornerà in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Chia 2015 con gare a Cagliari) e in precedenza era stata già ospitata dal nostro Paese a Ferrara nel 2007 e prima ancora a Camaiore nel 2002.
