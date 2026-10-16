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Sicilia

CATANIA CREA IMPRESA, IL PALAZZO DELLE POSTE DIVENTA UN HUB PER L’INNOVAZIONE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - DBhub e Wylab lanciano un polo per far nascere e crescere nuove imprese

Lunedì 19 ottobre, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania (Piazza Università), si terrà il kick-off di Catania Crea Impresa – Open Innovation Hub Sicilia, il nuovo progetto strategico promosso da DBhub e Wylab per favorire la nascita, l’incubazione e l’accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio etneo.

La sinergia tra DBhub e Wylab traccia il percorso di un’intesa tra Sicilia e Liguria che punta a costruire una rete per connettere startup, imprese, università, giovani talenti, professionisti e investitori. Al centro del progetto c’è il principio del give back imprenditoriale: mettere le competenze, l’esperienza e le relazioni di chi ha già costruito percorsi imprenditoriali al servizio delle nuove generazioni con radici siciliane, creando le condizioni per trasformare le idee più innovative in imprese competitive. Nasce così un volano di opportunità e sviluppo per il territorio in uno dei luoghi simbolo della città di Catania, lo storico Palazzo delle Poste di via Etnea, destinato a diventare location-chiave per l’incontro tra competenze, progettualità e nuove partnership imprenditoriali.

Durante i saluti istituzionali interverranno il Magnifico Rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino, il presidente del Tribunale di Catania Mariano Sciacca, la presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi Ferruzzi.

Poi si entrerà nel vivo dei lavori con la presentazione del Polo di Innovazione «Catania Crea Impresa» e dei programmi di incubazione e accelerazione, attraverso gli interventi di Franz Di Bella, Founder & CEO di DBhub, Federico Smanio, CEO di Wylab, Francesca Picasso, COO di Wylab, e Giulia Di Bella, Strategic Engagement Manager di DBhub.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire la visione strategica del progetto, il modello di collaborazione tra Sicilia e Liguria, le opportunità offerte alle start-up e la trasformazione delle competenze in valore economico per il territorio.

(AGENPARL)
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