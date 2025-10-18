(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Russo (Fdi): con bonus patente autotrasporto, Governo crea nuove opportunità per i giovani
“Dal 20 ottobre prossimo parte il “Bonus Patente Autotrasporto”. Una misura concreta, che il Governo Meloni riconferma anche quest’anno, pensata per consentire ai giovani di avvicinarsi al mondo della logistica e del trasporto merci su gomma, non solo settore strategico per l’economia del Paese, ma foriero di opportunità lavorative.
Il Governo ha stanziato 4,7 milioni di euro per sostenere la formazione professionale dei giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia. Il contributo copre fino all’80% delle spese, fino a un massimo di 2.500 euro, da utilizzare presso enti di formazione accreditati. Abbiamo il dovere di creare nuove opportunità di lavoro e provare a ridurre la carenza di personale qualificato in un comparto essenziale per la competitività del sistema produttivo, focus quest’ultimo particolarmente attenzionato da FdI in commissione Trasporti. Scommettere sui giovani e sulla loro formazione significa investire nel futuro dell’Italia e dare slancio alla nostra economia.”
Così il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.
