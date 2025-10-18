Close Menu
Trending
sabato 18 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Russo (Fdi): con bonus patente autotrasporto, Governo crea nuove opportunità per i giovani

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Russo (Fdi): con bonus patente autotrasporto, Governo crea nuove opportunità per i giovani
“Dal 20 ottobre prossimo parte il “Bonus Patente Autotrasporto”. Una misura concreta, che il Governo Meloni riconferma anche quest’anno, pensata per consentire ai giovani di avvicinarsi al mondo della logistica e del trasporto merci su gomma, non solo settore strategico per l’economia del Paese, ma foriero di opportunità lavorative.
Il Governo ha stanziato 4,7 milioni di euro per sostenere la formazione professionale dei giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia. Il contributo copre fino all’80% delle spese, fino a un massimo di 2.500 euro, da utilizzare presso enti di formazione accreditati. Abbiamo il dovere di creare nuove opportunità di lavoro e provare a ridurre la carenza di personale qualificato in un comparto essenziale per la competitività del sistema produttivo, focus quest’ultimo particolarmente attenzionato da FdI in commissione Trasporti. Scommettere sui giovani e sulla loro formazione significa investire nel futuro dell’Italia e dare slancio alla nostra economia.”
Così il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl