1018 storie – pini

COMUNICATO STAMPA
Storie. Incontri d’autore alla Spezia
Giovedì 23 ottobre alle ore 18.00 in Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” Agnese Pini presenta il suo ultimo libro
Un memoir familiare tra segreti, scelte coraggiose e verità da affrontare
La Spezia, 18 ottobre 2025 – “Storie. Incontri d’autore alla Spezia”, la rassegna letteraria a cura di Benedetta Marietti, giornalista culturale, e promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e Comune della Spezia, con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, continua con i suoi appuntamenti autunnali.
Giovedì 23 ottobre alle ore 18.00 in Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” Agnese Pini, scrittrice e direttrice de La Nazione e di QN, presenta il suo ultimo libro La verità è un fuoco (Garzanti, 2025) in dialogo con Roberta Della Maggesa, capocronista de La Nazione La Spezia.
Un intenso memoir in cui Agnese Pini affronta un segreto familiare che segna per sempre la sua vita. A tredici anni scopre che suo padre è stato un prete: un passato rivelato per caso, che apre una frattura dolorosa e al tempo stesso genera un percorso di conoscenza e riconciliazione. La verità è un fuoco è il racconto di un padre che ha scelto di abbandonare l’abito talare per amore, e di una figlia che, ventisei anni dopo, tenta di comprendere quella decisione, di restituirle dignità e senso. Attraverso ricordi, oggetti e voci del passato, l’autrice ricostruisce le vicende di don Pini e della donna che ha amato, restituendo anche il ritratto di un’Italia recente eppure già lontana.
Un libro di grande forza narrativa e civile, che esplora i legami familiari, e che ha come voce narrante una donna che si riconcilia con il passato suo e delle persone amate.
Agnese Pini è giornalista e, da agosto 2019, direttrice de La Nazione – prima donna a ricoprire questo ruolo in oltre 160 anni di storia del quotidiano. Dal luglio 2022 dirige anche il Quotidiano Nazionale, che comprende Il Resto del Carlino e Il Giorno. Nel 2023 ha pubblicato con Chiarelettere il suo primo libro, Un autunno d’agosto, presto disponibile nella collana tascabile “gli Elefanti” Garzanti.
