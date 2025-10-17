Stati Generali Francigena – 1° invio foto Pagani

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Gentili Colleghi,
inoltriamo, se possono esservi utili, le foto di Carlo Pagani relative agli
Stati Generali dei Cammini religiosi e della Francigena, giornata di
confronto e dibattito tenutasi oggi a Palazzo Gotico.
Nelle immagini, oltre ai vari relatori alternatisi al Tavolo tecnico, i
saluti istituzionali iniziali.
Seguirà un secondo invio, grazie per l’attenzione.
Buona serata, l’Ufficio Stampa
———- Forwarded message ———
Date: Ven 17 Ott 2025, 19:51
Subject: Invio per posta elettronica: Stati Generali Percorsi Relig__226,
Stati Generali Percorsi Relig__235, Stati Generali Percorsi Relig__236,
Stati Generali Percorsi Relig__245, Stati Generali Percorsi Relig__251,
Stati Generali Percorsi Relig__256, Stati Gene
Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o
collegamenti allegati:
Stati Generali Percorsi Relig__226
Stati Generali Percorsi Relig__235
Stati Generali Percorsi Relig__236
Stati Generali Percorsi Relig__245
Stati Generali Percorsi Relig__251
Stati Generali Percorsi Relig__256
Stati Generali Percorsi Relig__259
Stati Generali Percorsi Relig__270
Stati Generali Percorsi Relig__278
Stati Generali Percorsi Relig__279
Stati Generali Percorsi Relig__283
Stati Generali Percorsi Relig__285
Stati Generali Percorsi Relig__292
Stati Generali Percorsi Relig__299
Stati Generali Percorsi Relig__303
Stati Generali Percorsi Relig__306
Stati Generali Percorsi Relig__002
Stati Generali Percorsi Relig__006
Stati Generali Percorsi Relig__020
Stati Generali Percorsi Relig__029
Stati Generali Percorsi Relig__033
Stati Generali Percorsi Relig__036
Stati Generali Percorsi Relig__040
Stati Generali Percorsi Relig__042
Stati Generali Percorsi Relig__048
Stati Generali Percorsi Relig__050
Stati Generali Percorsi Relig__052
Stati Generali Percorsi Relig__056
Stati Generali Percorsi Relig__060
Stati Generali Percorsi Relig__061
Stati Generali Percorsi Relig__067
Stati Generali Percorsi Relig__070
Stati Generali Percorsi Relig__075
Stati Generali Percorsi Relig__078
Stati Generali Percorsi Relig__079
Stati Generali Percorsi Relig__082
Stati Generali Percorsi Relig__086
Stati Generali Percorsi Relig__091
Stati Generali Percorsi Relig__093
Stati Generali Percorsi Relig__100
Stati Generali Percorsi Relig__103
Stati Generali Percorsi Relig__105
Stati Generali Percorsi Relig__113
Stati Generali Percorsi Relig__114
Stati Generali Percorsi Relig__116
Stati Generali Percorsi Relig__122
Stati Generali Percorsi Relig__128
Stati Generali Percorsi Relig__131
Stati Generali Percorsi Relig__133
Stati Generali Percorsi Relig__134
Stati Generali Percorsi Relig__142
Stati Generali Percorsi Relig__154
Stati Generali Percorsi Relig__156
Stati Generali Percorsi Relig__158
Stati Generali Percorsi Relig__162
Stati Generali Percorsi Relig__167
Stati Generali Percorsi Relig__175
Stati Generali Percorsi Relig__176
Stati Generali Percorsi Relig__186
Stati Generali Percorsi Relig__191
Stati Generali Percorsi Relig__195
Stati Generali Percorsi Relig__202
Stati Generali Percorsi Relig__205
Stati Generali Percorsi Relig__211
Stati Generali Percorsi Relig__219
Stati Generali Percorsi Relig__221
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Gentili Colleghi,