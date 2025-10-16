(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Offese di Landini a Meloni, Frassinetti: quale esempio per i nostri giovani
“Le offese di Landini nei confronti del Presidente Giorgia Meloni sono assurde, vergognose e diseducative. Landini ha definito la Presidente del Consiglio ‘cortigiana’ e questo è un insulto molto grave indirizzato a una donna delle istituzioni e quindi anche a tutti gli italiani che l’hanno votata. Evidentemente la mancanza di argomenti lo costringe a ricorrere alle offese. Mi chiedo poi che esempio può essere per i ragazzi e le ragazze ai quali insegniamo il concetto di rispetto vedere che un sindacalista insultare in questo modo il Presidente del Consiglio” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti sottosegretario all’istruzione e al merito.
Roma, 16 ottobre 2025
