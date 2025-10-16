Comunicato – Eterne memorie, mostra fotografica sull’arte cimiteriale alla Biblioteca civica di Alba

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Comunicato stampa
giovedì 16 ottobre 2025
Eterne memorie, una mostra fotografica sull’arte cimiteriale alla Biblioteca civica di Alba
La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 25 ottobre a sabato 8 novembre, ospita la mostra “ Eterne memorie ” a cura di Memento Maleficarum e Simona Manzone – Anomis Digital Art.
L’esposizione propone un piccolo percorso emotivo e visivo tra le lapidi di Langhe e Roero, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela dei cimiteri monumentali, anche di quelli più piccoli autentici musei a cielo aperto.
“Eterne memorie” è anche un progetto di turismo cimiteriale (necroturismo) che si concentra sull’aspetto artistico e culturale dei cimiteri, suggerendo itinerari alternativi che permettono di spingersi oltre le mete turistiche più gettonate, apprezzando il patrimonio artistico, storico e culturale di luoghi meno conosciuti.
Memento Maleficarum si è appassionata all’arte cimiteriale agli inizi degli anni ’90, dedicandosi all’esplorazione di luoghi abbandonati e al loro racconto attraverso la macchina fotografica.
Simona Manzone – Anomis Digital Art è una fotografa autodidatta che ha tra i suoi soggetti preferiti i cimiteri e che con i suoi scatti invita a riflettere sulla vita e sulla morte, sottolineando l’importanza di apprezzare il tempo che abbiamo.
La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).
______________________________________
Ufficio Stampa – Comune di Alba
Piazza Risorgimento, 1 | 12051 ALBA (CN)
Facebook: Città di Alba | Instagram: citta_di_alba
YouTube: Città di Alba
_____________________________________________________________________________________________
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Comunicato stampa