Close Menu
Trending
giovedì 16 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Comunicato – Eterne memorie, mostra fotografica sull’arte cimiteriale alla Biblioteca civica di Alba

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Comunicato stampa
giovedì 16 ottobre 2025
Eterne memorie, una mostra fotografica sull’arte cimiteriale alla Biblioteca civica di Alba
La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 25 ottobre a sabato 8 novembre, ospita la mostra “ Eterne memorie ” a cura di Memento Maleficarum e Simona Manzone – Anomis Digital Art.
L’esposizione propone un piccolo percorso emotivo e visivo tra le lapidi di Langhe e Roero, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela dei cimiteri monumentali, anche di quelli più piccoli autentici musei a cielo aperto.
“Eterne memorie” è anche un progetto di turismo cimiteriale (necroturismo) che si concentra sull’aspetto artistico e culturale dei cimiteri, suggerendo itinerari alternativi che permettono di spingersi oltre le mete turistiche più gettonate, apprezzando il patrimonio artistico, storico e culturale di luoghi meno conosciuti.
Memento Maleficarum si è appassionata all’arte cimiteriale agli inizi degli anni ’90, dedicandosi all’esplorazione di luoghi abbandonati e al loro racconto attraverso la macchina fotografica.
Simona Manzone – Anomis Digital Art è una fotografa autodidatta che ha tra i suoi soggetti preferiti i cimiteri e che con i suoi scatti invita a riflettere sulla vita e sulla morte, sottolineando l’importanza di apprezzare il tempo che abbiamo.
La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).
______________________________________
Ufficio Stampa – Comune di Alba
Piazza Risorgimento, 1 | 12051 ALBA (CN)
Facebook: Città di Alba | Instagram: citta_di_alba
YouTube: Città di Alba
_____________________________________________________________________________________________

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl