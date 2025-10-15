cs Digitalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale: al via il nuovo sistema di supporto

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 COMUNICATO
STAMPA
Martina Franca, 15/10/2025
Digitalizzazione
delle sedute del Consiglio Comunale: al via il nuovo sistema di supporto
E’ attivo il nuovo sistema di videoconferenza
per la sala del Consiglio Comunale di Martina Franca.
L’obiettivo del progetto, in un’ottica
coerente con gli obiettivi di transizione digitale e al fine di garantire il
corretto svolgimento delle sedute, è fornire un sistema in grado di
digitalizzare le sedute del Consiglio Comunale fornendo servizi di supporto di gestione
(hardware e software) e permettendo la partecipazione mista sia in aula che da
remoto.
Il sistema è costituito da un impianto di
conferenza di ultima generazione completo di basi microfoniche professionali in
abbinamento a tablet da installazione per la gestione automatica delle
prenotazioni e delle presenze, con votazioni elettroniche palesi e segrete,
dotato di videocamere full HD con puntamento automatico e un portale web
dedicato per le dirette streaming e l’archivio storico.
“Un
altro passo importante verso una Pubblica Amministrazione più moderna,
trasparente ed efficiente” ha commentato la Vicesindaco e Assessore alla transizione digitale Nunzia Convertini. “Il nuovo sistema di digitalizzazione delle
sedute comunali rappresenta non solo un’evoluzione tecnologica, ma soprattutto
un cambiamento culturale che mette al centro l’accessibilità e la
partecipazione. Questo progetto si
inserisce in un percorso più ampio di transizione digitale, con l’obiettivo di
rendere il nostro Comune più vicino ai cittadini.”
Segreteria del Sindaco di Martina Franca
Piazza Roma 32 – 74015 Martina Franca (TA)
