Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Modifiche alla viabilità in via Marradi per lavori propedeutici all’asfaltatura

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Da domani, mercoledì 15 ottobre
Modifiche alla viabilità in via Marradi per lavori propedeutici all’asfaltatura 
Livorno, 14 ottobre 2025 – Proseguono gli interventi di riqualificazione del nodo attorno a piazza Attias, condotti dal Comune di Livorno in stretta collaborazione e sinergia con i gestori dei sottoservizi. Concluso il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale del primo tratto di corso Amedeo, quello che arriva fino al semaforo di via Magenta, da domani, mercoledì 15 ottobre, partiranno alcuni lavori propedeutici all’asfaltatura di via Marradi, nel tratto che va dall’Attias (corso Amedeo) fino all’intersezione con via Calzabigi.
Queste lavorazioni prevedono principalmente il rialzamento dei chiusini stradali di tutti i sottoservizi presenti in carreggiata. Data la larghezza limitata della sede stradale di via Marradi, dove tra l’altro i bus del trasporto pubblico transitano in entrambi i sensi di marcia, per non chiudere la strada al traffico si potrà operare solo ai margini della carreggiata, senza intervenire al centro della strada per non impedire il passaggio dei bus. 
I lavori saranno eseguiti in orario diurno (dalle ore 9 alle ore 18) e comporteranno (ordinanza n. 8100/2025) il senso unico alternato regolato con impianto semaforico, nei tratti di via Marradi volta in volta interessati. L’eventuale abrogazione temporanea delle fermate dei bus sarà valutata da Autolinee Toscane. Queste modifiche alla viabilità saranno in vigore mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre. I lavori ripartiranno lunedì 20 ottobre (sempre in orario 9-18) per concludersi, salvo imprevisti, entro venerdì 24 ottobre. 
Da mercoledì 15 a venerdì 24 ottobre sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Gaetano Poggiali lato civici pari, per consentire la collocazione di un’area di cantiere per il deposito di materiali e mezzi operativi, con conseguente restringimento di carreggiata. 
Durante i lavori saranno adottati gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale con riferimento ad attraversamenti, accessi ad abitazioni, uscite di sicurezza e attività di varia tipologia.
— 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl