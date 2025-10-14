(ARC) Italia-Israele: Roberti, solidariet a Forze ordine e stop violenze

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Trieste, 14 ott – “Desidero esprimere la mia pi? convinta
solidariet? e vicinanza alle forze dell’ordine, che anche questa
sera hanno dimostrato professionalit? e senso del dovere gestendo
con fermezza e responsabilit? situazioni di forte tensione”.
Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo
Roberti a margine degli incidenti accaduti a Udine nel corso del
corteo pro Pal.
Come ha affermato il rappresentante della Giunta regionale, gli
episodi che si sono verificati a Udine non possono essere
tollerati: serve un impegno straordinario, con strumenti
adeguati, per contrastare i professionisti degli scontri, persone
che cercano deliberatamente lo scontro e che nulla hanno a che
fare con il diritto a manifestare pacificamente.
“Allo stesso tempo – ha concluso Roberti – rivolgo un appello
alla politica: ? necessario smettere di cavalcare le piazze e
assumersi invece la responsabilit? di riportare il confronto sui
binari del dialogo democratico e del rispetto delle istituzioni”.
ARC/GG
142257 OTT 25
