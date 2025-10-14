(ARC) Italia-Israele: Fedriga, solidariet a Forze ordine e giornalisti

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Udine, 14 ott – “Massima vicinanza e gratitudine alle donne e
agli uomini delle forze dell’ordine, che stanno garantendo
l’ordine pubblico in una situazione difficile e a tutti coloro,
come gli operatori dell’informazione, che sono in servizio per
dare conto di un evento che dovrebbe essere solo un momento di
sport”.
Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga, esprimendo solidariet? alle Forze
dell’ordine e agli operatori informazione coinvolti negli scontri
avvenuti durante il corteo Pro Pal a Udine.
Fedriga ha condannato “ogni forma di violenza e di attacco”.
ARC/EP/gg
142153 OTT 25
