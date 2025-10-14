(ARC) Italia-Israele: Fedriga, orgogliosi di ospitare la Nazionale in Fvg

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Il governatore alla partita: lo sport ? messaggero di pace e
dialogo
Udine, 14 ott – “Ospitiamo con orgoglio la nostra Nazionale a
Udine, in Friuli Venezia Giulia, per un appuntamento fondamentale
per la qualificazione ai prossimi Mondiali, un evento che mi
auguro possa rimanere nell’ambito dello sport, messaggero di pace
e dialogo. Un benvenuto anche alla Nazionale israeliana nella
nostra terra, con l’auspicio che il percorso tracciato in Egitto
dal presidente Trump possa portare a una stabilit? duratura in
Medio Oriente e garantire l’eliminazione di ogni organizzazione
terroristica che ha martoriato Israele e Gaza”.
Lo ha dichiarato il presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia Massimiliano Fedrig, a margine della partita
Italia-Israele per la qualificazione ai Mondiali 2026, in
programma questa sera allo stadio di Udine.
“Un ringraziamento – ha aggiunto Fedriga – va alla Figc,
Federazione italiana gioco calcio, e al presidente Gabriele
Gravina a cui siamo legati con un proficuo rapporto di
collaborazione rafforzato negli anni e che anche in questa
circostanza ha scelto il Friuli Venezia Giulia per ospitare la
