(ACON) REGIONI. CONFRONTO ASSOCONSIGLIERI FVG-LOMBARDIA SU VOTO E AUTONOMIA

(ACON) Trieste, 14 ott – ? partito dal Friuli Venezia Giulia il
tour promosso dall’Associazione Consiglieri regionali della
Lombardia con l’obiettivo, nell’ottica dell’attuazione concreta
della riforma delle autonomie locali, di fare il punto e avviare
un confronto approfondito sulla legislazione vigente nelle varie
regioni italiane.
La delegazione Fvg, guidata dal presidente Dario Barnaba e
composta anche da Franco Brussa, Diego Moretti e Adriano Ritossa,
ha accolto a Gorizia quella lombarda presieduta da Gianni Verga.
Il regionalismo e le competenze in tema di materie concorrenti
Stato-Regioni, l’articolazione dei poteri nelle autonomie locali,
il tema della sussidiariet? declinato nella sue varie possibilit?
di applicazione, la collaborazione pubblico-privato nell’ambito
della Pubblica amministrazione e della realizzazione delle
politiche territoriali, nonch? il grande tema della crescente
disaffezione al voto sono stati gli argomenti principali del
confronto.
Barnaba, in particolare, si ? soffermato sulle potest? che lo
Statuto di autonomia attribuisce al Fvg, in particolare per
quanto riguarda gli interventi in materia economica, e ha
illustrato i risultati di una recente indagine condotta dalla Swg
per conto dell’Associazione sul tema della disaffezione al voto
che, ha evidenziato, “preoccupa non poco ogni sincero
democratico. Credo si renda opportuno un impegno delle Regioni su
questo argomento per approfondire le motivazioni che inducono
molti cittadini a disertare le urne, sollecitando quindi le
istituzioni e le forze politiche a dare vita a quelle riforme
politiche, elettorali ed organizzative, che consentano di rendere
pi? solida la democrazia italiana”.
“Nel momento in cui stiamo cercando di dare attuazione concreta
al principio dell’autonomia – ha sottolineato dal canto suo il
presidente lombardo, Verga – dobbiamo lavorare per prevenire ogni
possibile rischio di attriti e conflitti istituzionali
nell’articolazione e nell’attribuzione dei poteri, evitando che
ci possano essere dubbi interpretativi su chi, tra Stato e
Regioni, abbia la potest? effettiva nelle varie materie. Un
contributo importante potr? darlo l’interpretazione autentica del
principio di sussidiariet? istituzionale e orizzontale,
indispensabile in ambito politico come in quello sociale, e
altrettanto fondamentale, dopo la stagione dei fondi Pnnr, sar?
porre le condizioni per un rinnovato e proficuo patto tra
pubblico e privato”.
Sempre a Gorizia, le due associazioni hanno incontrato
l’Amministrazione comunale isontina, rappresentata dalla
vicesindaca Chiara Gatta, cogliendo l’occasione per verificare la
possibilit? di iniziative comuni legate a Go!2025.
