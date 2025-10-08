Close Menu
11-12 ottobre: Sermoneta torna al 1571 con la Rievocazione storica della battaglia di Lepanto

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 *11-12 ottobre: Sermoneta torna al 1571 con la Rievocazione storica della
battaglia di Lepanto*
Sermoneta si prepara ad accogliere il rientro del Duca Onorato IV Caetani
vittorioso dalla battaglia di Lepanto, insieme alle sue truppe e accolto
dal popolo festante. 130 figuranti in costumi rinascimentali faranno
rivivere al pubblico l’atmosfera del 1571, dopo il successo storico nelle
acque a largo della Grecia tra la flotta cristiana e quella turca. Un
evento storico di cui Sermoneta è stata una delle protagoniste. È la
Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto, in programma sabato 11 e
domenica 12 ottobre 2025. Il paese farà un tuffo indietro di cinque secoli,
tra scene di vita rinascimentale, mostre, giochi storici, esibizioni e
cortei. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di
Sermoneta e dall’associazione Festeggiamenti del Centro Storico, presieduta
da Claudio Velardi, con il contributo della Regione Lazio. L’ingresso è
gratuito.
«La Rievocazione storica rappresenta una tradizione irrinunciabile per
Sermoneta – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – e il visitatore sarà
proiettato indietro nel tempo, una suggestione di atmosfera, di colori e di
abiti». «Dopo il palio Madonna della Vittoria di domenica scorsa, un nuovo
appuntamento tradizionale che coinvolge adulti e bambini alla scoperta
della nostra storia, delle nostre bellezze e del nostro folklore» aggiunge
il presidente del Consiglio delegato alla cultura e turismo Pierluigi
Torelli.
Sabato 11 ottobre nel pomeriggio ci sarà il momento religioso della
manifestazione: alle 18, dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria
Assunta, si andrà in processione per le vie del paese con l’effigie della
Madonna della Vittoria, con lo spettacolo pirotecnico e l’accompagnamento
della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele
Secci.
Domenica 12 ottobre ci sarà la rievocazione in costume d’epoca: per tutta
la giornata ci saranno mostre, rappresentazioni di vita rinascimentale e
spettacoli con “I menestrelli del borgo. Nel pomeriggio, dopo lo spettacolo
degli Sbandieratori Ducato Caetani e l’esibizione di scherma storica con
“Ars Historica”, è prevista la sfilata del corteo fino al Belvedere, per
rievocare l’incontro tra Onorato IV e Agnesina Colonna. Nell’occasione sarà
consegnato il Palio al rione Borgo che ha vinto il palio equestre domenica
5 ottobre. A seguire i figuranti andranno a piazza Santa Maria Assunta per
il ringraziamento alla Madonna della Vittoria e infine il rientro a Palazzo
Caetani. Sarà ospite il corteo storico Città di Paliano.
Previsto un servizio di navetta per accompagnare i turisti al centro
storico con prima partenza alle ore 13 dall’area mercato di Monticchio.

