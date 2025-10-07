Torino capitale dell’intelligenza artificiale: arriva la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento, in programma presso il prestigioso Museo Nazionale del Cinema, si terrà il 13 e 14 ottobre 2025 e si configura come un appuntamento di riferimento per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, due settori in continua evoluzione che stanno ridefinendo il nostro modo di vivere, lavorare e interagire.

“Siamo orgogliosi di promuovere l’AI&VR Festival come un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico sulle tecnologie emergenti. La nostra missione è favorire una crescita consapevole e sostenibile dell’innovazione in Italia, mettendo in luce le eccellenze e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalla realtà virtuale per lo sviluppo del Paese. In un momento storico in cui la trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per la competitività, il Festival vuole stimolare la collaborazione tra i diversi attori dell’ecosistema e incoraggiare l’adozione responsabile di nuove tecnologie, valorizzando al contempo talenti, startup e iniziative innovative.” — dichiara Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI

L’evento è realizzato grazie al prezioso supporto di partner istituzionali come il Parlamento Europeo e Rai Cinema, e con il sostegno di Compagnia di San Paolo, CRT e ANFIR. Oltre a rappresentare un’importante occasione di networking, il Festival vede la partecipazione di prestigiose aziende, tra cui Intesa Sanpaolo Innovation Center, Ferrovie dello Stato Italiane, Reply, Wurth, Tinexta Infocert, Tinexta Cyber, Maticmind, TeamSystem, Meta, Lutech e CSI Piemonte. La copertura mediatica è garantita da RaiNews.it e dall’Agenzia Dire.

All’iniziativa hanno concesso il patrocinio Agid, ESA, Enea, Regione Piemonte, Comune di Torino, Federmanager, Invitalia, Fondazione Piemonte Innova, Anitec-Assinform, Assintel, l’Unione Editori e Creators Digitali di Anica.

Nel corso della giornata è prevista la presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, tra cui: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE; Riccardo Di Stefano, Delegato nazionale Confindustria Open Innovation, già Presidente nazionale del Gruppo Giovani; Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Torino; Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini della Regione Piemonte; Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte.

Questa edizione promette di essere un’occasione unica per riunire sotto lo stesso tetto un parterre d’eccezione: istituzioni, aziende leader, università, startup innovative e opinion leader del panorama digitale.

Attraverso panel, workshop, dimostrazioni e sessioni interattive, l’AI & VR Festival Multiverse World offrirà un’immersione totale nelle tecnologie del futuro, con un focus su applicazioni pratiche, nuove opportunità di business e implicazioni etiche e sociali.

Gli ospiti, provenienti da diversi ambiti, porteranno visioni e prospettive complementari, favorendo un dialogo costruttivo sul ruolo dell’innovazione nel plasmare la società di domani.

L’evento si svolgerà in una location iconica come il Museo Nazionale del Cinema, simbolo della capacità di Torino di coniugare cultura, storia e avanguardia tecnologica. Il programma, ricco e articolato, sarà un viaggio attra verso le potenzialità del “Multiverse World”, un concetto che celebra la convergenza di mondi virtuali e intelligenza artificiale, aprendo scenari futuristici ma già tangibili.

Dalle soluzioni per l’industria 4.0 alle innovazioni nel campo della cybersecurity, dall’educazione all’intrattenimento, il festival esplorerà come AI e VR stiano trasformando ogni settore.

L’ANGI, da sempre impegnata nel promuovere l’innovazione e il talento dei giovani, conferma con questa iniziativa il suo ruolo di catalizzatore per il progresso tecnologico in Italia. La quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World si preannuncia come un evento imperdibile per professionisti, studenti, imprenditori e appassionati, offrendo non solo spunti di riflessione, ma anche opportunità di networking e collaborazione con i protagonisti del digitale.