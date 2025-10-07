AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 8 OTTOBRE

PRESIDENTE
📌15 – Corridoio dei busti – Indirizzo di saluto alla mostra “Fabriano Paper Symphony”
AULA
📌9.30 e 16.15
• Pdl costituzionale Statuto speciale Friuli Venezia Giulia.
• Pdl modifiche testo unico impianti sportivi
📌15 Question time con i Ministri: Piantedosi, Pichetto Fratin e Schillaci
COMMISSIONI
📌8.15_Federalismo fiscale_Audizione del Ministro Foti
📌8.15_Bilancio Camera e Senato_Audizione Banca d’Italia su Documento programmatico finanza pubblica 2025
📌8.30_Semplificazione_Esame del documento conclusivo
📌8.45_InsularitàAudizione, in videoconferenza, di rappresentanti della società di gestione dell’aeroporto Cagliari-Elmas, SOGAER S.p.A. 📌13_Bilancio Camera e Senato_Audizione Presidente Ufficio parlamentare bilancio, Lilia Cavallari su DPFP 2025 📌14_Politiche UE_Audizioni su accise sul tabacco (14: Fondazione Umberto Veronesi 14.20: Alleanza per un’Italia Senza Tabacco; 14.40: Società italiana di pneumologia/italian respiratory society (SIP/IRS) e dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri/italian thoracic society (AIPO-ITS/ETS) 📌14 (o fine Aula Camera e Senato)_Insularità_Audizione, in videoconferenza, dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni. 📌14.10_Finanze_Audizione di Confindustria su tassazione rifiuti speciali 📌14.15_Ambiente_Audizioni su delega in materia edilizia (14.15 Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto-ASSORUP; 14.25 Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa-CNA e Confartigianato; 14.40 Confindustria Assoimmobiliare; 14.50 Confcooperative e Confcooperative Habitat; 15.05 Confedilizia; 15.15 Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali-UNITEL; 15.25 UNIONSOA – Associazione nazionale società di attestazione, GeneralSOA e USI – Unione SOA italiane) 📌14.20_Attività produttive Audizione Autorità garante concorrenza e mercato (AGCM) su recenti sanzioni nel settore petrolifero
📌14.30_Affari costituzionali_Audizioni su performance nella PA (14.30 FP-CGIL, CISL, UIL e Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche-FLP; 15.30: Stefano Battini, Università “Sapienza” di Roma, e Sergio Gasparrini, già presidente ARAN)
15_Trasporti_ Audizioni su sistemi di guida autonoma (Pierfrancesco Maran, parlamentare europeo ed esperti della materia Giovanni Piglialarmi, Edoardo Carlo Raffiotta, Sergio Matteo Savaresi, Stefano Sordelli)
📌15_Lavoro_ Audizioni di CGIL, CISL, UIL e UGL su sostegno maternità e paternità
📌15_ Politiche UE_Audizioni su Legge di delegazione europea (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati-AIRES e di EuCER-The European Consumer Electronics Retail Council; 15.15: Egualia)
📌15.30_Esteri-Diritti umani_ Audizione di medici che hanno operato a Gaza
📌18 o termine voti pomeriggio in Aula_Commissione Covid_ Audizione del professore Roberto Bernabei, già componente del Comitato tecnico scientifico
📌20.30_Bilancio Camera e Senato_Audizione Ministro Giorgetti su DPFP 2025
EVENTI
📌10,30 – Sala della Regina – Convegno “Presentazione dell’8° rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale”. Partecipa Vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Diretta webtv
📌14,30 – Sala della Lupa – Convegno “Seno-n lo sai te lo spiego. Quando la Breast Unit assume un valore sociale” Partecipa Vicepresidente Giorgio Mulè e Segretario di Presidenza, Annarita Patriarca. Diretta webtv
CONFERENZE STAMPA
📌11.30 – 25° Anniversario Cooperativa Sociale San Bernardo. Massimo Milani
📌13 Case a 1 euro. Il progetto di Montieri per far rinascere i nostri Borghi. Marco Simiani
📌16 Codici zero: insieme possiamo avviare il cambiamento. Pino Bicchielli
📌19 We breast, malattia, cura, bellezza. Simona Loizzo.