[Università di Verona] La riforma del mercato del lavoro nelle PA. Punto stampa con il ministro Zangrillo e la rettrice Leardini – domani ore 9.20, Scienze giuridiche, via Montanari 9, Verona

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Invito stampa
La Riforma del mercato del lavoro della PA
La gestione delle risorse umane basate sulle competenze: modelli, strumenti e azioni di disseminazione
Domani, aula D’Ardizzone, primo piano del dipartimento di Scienze Giuridiche
Domani, alle 9.20, dipartimento di Scienze Giuridiche di via Carlo Montanari, 9, punto stampa in occasione del convegno “La Riforma del mercato del lavoro della PA”.
Saranno presenti Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione e Chiara Leardini, rettrice dell’Università di Verona.
È gradita conferma di partecipazione.
