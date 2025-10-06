Close Menu
DAZI, PAVANELLI (M5S): MELONI DIA RISPOSTE A PASTAI ITALIANI SUI DELIRI DI TRUMP

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

ROMA, 6 OTT. – “Se davvero Giorgia Meloni ha a cuore il made in Italy come va sostenendo a parole da un triennio, è giunto il momento di fare qualcosa di concreto per esso. Le accuse di “dumping” degli Usa nei confronti dei pastai italiani non sta né in cielo né in terra ed è montata ad hoc. Queste accuse, per un totale di 13 aziende coinvolte, sono un altro episodio della sciagurata guerra commerciale voluta da Donald Trump. Con un dazio al 107% l’intero settore fiore all’occhiello dell’alimentare nostrano rischia il colpo di grazia: già dai primi mesi del 2026, uno scenario del genere porterebbe un crollo immediato del 10% delle esportazioni complessive di pasta. L’ora è arrivata: almeno per una volta, Meloni deve dare risposte agli imprenditori italiani sui deliri del suo amico Trump. Perché di deliri si tratta. Se vuole fare la patriota, la premier ha un’occasione imperdibile per dimostrarlo”. Così in una nota la deputata M5s Emma Pavanelli.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

