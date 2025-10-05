(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 LOREFICE (M5S): “DA FLOTILLA A VIGILANZA RAI, MAGGIORANZA NEGA EVIDENZA”
Roma, 5 ottobre – “I giorni che stiamo vivendo dovrebbero portarci tutti a capire che l’evidenza non si può più negare. Ma questa maggioranza continua a negarla: la povertà in Italia, il genocidio a Gaza e perfino le proprie esternazioni. Le parole di Mario Sechi sono state chiare: lo erano quando ha parlato della Flottilla in modo inaccettabile e indegno, e lo sono ancora di più oggi, scagliandosi – insieme a tutto il centrodestra – contro Barbara Floridia, la cui unica colpa è aver dissentito ed essere presidente della Commissione di Vigilanza Rai, di cui pare questo governo si sia improvvisamente ricordato. In perfetto stile di una maggioranza dall’indignazione intermittente, che si palesa solo quando vengono toccati i propri interessi”. Lo afferma il senatore Pietro Lorefice del M5S, segretario di Presidenza del Senato.
