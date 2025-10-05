(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 BEVILACQUA (M5S): “FDI RESPONSABILE DI DISSERVIZIO RAI E DERIVA VIGILANZA”
“A Fratelli d’Italia dico che di squallido c’è soltanto il tentativo di questa destra, con in testa proprio il partito della premier, di difendere l’indifendibile direttore di Libero ed ex portavoce della stessa Giorgia Meloni. Inadeguata è questa maggioranza, che sta portando la Rai alla deriva e che impedisce – per bramosia di potere e liti interne – alla commissione Vigilanza guidata da Barbara Floridia di riunirsi ed esercitare il proprio ruolo di fronte a una sempre più imbarazzante TeleMeloni”. Così la senatrice del M5S Dolores Bevilacqua, componente commissione Vigilanza Rai.
“Dopo l’utilizzo della Rai per propinare all’opinione pubblica ricostruzioni frutto di ‘taglia e cuci’ per raccontare un inesistente conflitto di campioni dell’antimafia nella commissione presieduta da Chiara Colosimo, che vuole riscrivere a senso unico la storia delle stragi mafiose, è stato plastico – aggiunge Bevilacqua – il buco totale nei palinsesti sul racconto della drammatica sera in cui l’esercito israeliano fermava e tratteneva in modo illegale gli attivisti, italiani e non solo, della Flotilla, lasciando addirittura che fosse Rete4 ad aprire una finestra su quanto stava accadendo. Hanno declassato la Rai a disservizio pubblico, provano anche a fare la morale a chi evidenzia il loro abuso delle istituzioni e della stessa Rai. E hanno pure il coraggio di parlare di incompatibilità di Barbara Floridia che ha solo dichiarato cose vere su Sechi?”.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 BEVILACQUA (M5S): “FDI RESPONSABILE DI DISSERVIZIO RAI E DERIVA VIGILANZA”