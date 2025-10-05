Close Menu
Trending
domenica 5 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

BEVILACQUA (M5S): “FDI RESPONSABILE DI DISSERVIZIO RAI E DERIVA VIGILANZA”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 BEVILACQUA (M5S): “FDI RESPONSABILE DI DISSERVIZIO RAI E DERIVA VIGILANZA”
“A Fratelli d’Italia dico che di squallido c’è soltanto il tentativo di questa destra, con in testa proprio il partito della premier, di difendere l’indifendibile direttore di Libero ed ex portavoce della stessa Giorgia Meloni. Inadeguata è questa maggioranza, che sta portando la Rai alla deriva e che impedisce – per bramosia di potere e liti interne – alla commissione Vigilanza guidata da Barbara Floridia di riunirsi ed esercitare il proprio ruolo di fronte a una sempre più imbarazzante TeleMeloni”. Così la senatrice del M5S Dolores Bevilacqua, componente commissione Vigilanza Rai.
“Dopo l’utilizzo della Rai per propinare all’opinione pubblica ricostruzioni frutto di ‘taglia e cuci’ per raccontare un inesistente conflitto di campioni dell’antimafia nella commissione presieduta da Chiara Colosimo, che vuole riscrivere a senso unico la storia delle stragi mafiose, è stato plastico – aggiunge Bevilacqua – il buco totale nei palinsesti sul racconto della drammatica sera in cui l’esercito israeliano fermava e tratteneva in modo illegale gli attivisti, italiani e non solo, della Flotilla, lasciando addirittura che fosse Rete4 ad aprire una finestra su quanto stava accadendo. Hanno declassato la Rai a disservizio pubblico, provano anche a fare la morale a chi evidenzia il loro abuso delle istituzioni e della stessa Rai. E hanno pure il coraggio di parlare di incompatibilità di Barbara Floridia che ha solo dichiarato cose vere su Sechi?”.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl