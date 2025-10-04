Close Menu
COMUNICATO STAMPA UDC UNIONE DI CENTRO ABRUZZO

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Sanità, l’UDC Abruzzo chiede un incontro all’Assessore Verì: “Pronti a
collaborare per costruire un sistema sanitario in cui tutti siano
protagonisti”
Pescara, 4 ottobre 2025 – L’ Udc- Unione di Centro Abruzzo ha richiesto
formalmente un incontro all’Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta
Verì, per conoscere a fondo la situazione attuale del sistema sanitario
regionale e offrire il proprio contributo in termini di proposte, ascolto
dei territori e spirito di collaborazione.
La decisione è maturata nel corso della riunione del Coordinamento
Regionale dell’UDC Abruzzo, tenutasi a Pescara, presieduta dal Segretario
Regionale Enrico Di Giuseppantonio, nel corso della quale è emersa
l’esigenza di dare una svolta responsabile e concreta alle politiche
sanitarie regionali.
«È il momento di cambiare rotta – afferma l’UDC Abruzzo – abbandonare le
polemiche e avviare finalmente un percorso di costruzione di un sistema
sanitario nel quale tutti, istituzioni, operatori e cittadini, si sentano
protagonisti. La salute è un bene comune, non ha colore politico né confini
di partito».
L’UDC ribadisce la propria volontà di collaborare lealmente con l’Assessore
e con l’intera Giunta Marsilio Verì, mettendo a disposizione competenze,
presenza nei territori e senso di responsabilità.
«Vogliamo contribuire con serietà – si legge nel documento approvato dal
Coordinamento Regionale del partito – portando all’attenzione
dell’Assessore Verì le istanze raccolte in Abruzzo, le difficoltà vissute
ogni giorno da medici, infermieri e cittadini, ma anche proposte e
soluzioni concrete. Chiediamo un incontro per avviare un confronto diretto
e costruttivo, perché oggi più che mai è necessario lavorare insieme, oltre
ogni appartenenza politica, nell’interesse esclusivo dei cittadini».
Unione di Centro- Udc Abruzzo
SI INVIA COMUNICATO STAMPA.

