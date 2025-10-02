(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Pa, Durigon: aumenti contrattuali riconoscono valore persone e tutelano potere d’acquisto
Roma, 2 ott. – “Crediamo che l’unica strada per tutelare il potere d’acquisto dei nostri lavoratori, riconoscendo il loro valore e retribuzioni adeguate, sia quella di rafforzare ancora di più la contrattazione. Gli aumenti nella pubblica amministrazione che oggi il consiglio dei ministri ha deliberato insieme a nuove ipotesi contrattuali rappresentano un passo concreto, responsabile e un forte impulso verso la linea di un Governo che vede nei suoi lavoratori la leva strategica per lo sviluppo del Paese”.
Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.
