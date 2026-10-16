Rio Novo, lavori per il nuovo pontile: modifiche alla circolazione acquea e pedonale

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - L'Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia dispone, nella giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, fino alle ore 16, alcune modifiche temporanee alla circolazione delle imbarcazioni e al passaggio dei pedoni in Rio Novo, per consentire il posizionamento dei pali lungo Fondamenta Cossetti, necessari alla realizzazione di un nuovo pontile pubblico destinato ai servizi istituzionali.
Per lo svolgimento dei lavori, l'area interessata sarà temporaneamente occupata dai mezzo di cantiere, sarà comunque garantito l'accesso al pontile di servizio vicino, verso il Canal Grande.
Nel tratto di Rio Novo compreso tra il Ponte del Monastero, sul Canal Grande, e il Ponte del Prefetto, vicino ai Giardini Papadopoli, le imbarcazioni potranno transitare a senso unico alternato, in relazione alla presenza di barche ormeggiate sulla sponda opposta ai lavori. La precedenza sarà data ai mezzi diretti verso il Canal Grande, salvo situazioni di emergenza.
Durante il posizionamento dei pali, lunghi circa nove metri, sarà inoltre temporaneamente chiuso al passaggio dei pedoni il tratto di Fondamenta Cossetti interessato dai lavori. Il percorso sarà riaperto non appena sarà possibile transitare in sicurezza.
L'area sarà delimitata e segnalata per garantire la sicurezza di pedoni e imbarcazioni.
Il testo dell'ordinanza (
Venezia, 16 ottobre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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