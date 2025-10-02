5.10.2025 ore 18:00 Vila31 Artexplora – Tirana (Bllok) – Film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri per Queer Film Marathon Tirana

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 LIstituto Italiano di Cultura è lieto di sostenere la VI edizione di Queer
Film Marathon Tirana con la proiezione del film / Instituti Italian i
Kulturës ka kënaqësinë të mbështesë edicionin VI të Queer Film Marathon
Tirana, me shfaqjen e filmit
Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri
Vila31 Artexplora Tirana (Bllok)
Ingresso libero / Hyrja e lirë
Il film è in lingua originale con sottotitoli in inglese e albanese / Film
në gjiuhën origjinale me titra në anglisht dhe shqip
Il ragazzo dai pantaloni rosa per la regia di Margherita Ferri
Con: / Me: Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca,
Corrado Fortuna
Drammatico, Italia, 2024, durata 121 minuti. / Dramë, – Itali, 2024
kohëzgjatja 121 minuta
Andrea Spezzacatena aveva da poco compiuto 15 anni quando decise di
togliersi la vita. Ragazzo apparentemente solare, con ottimi voti a scuola e
un forte legame con i genitori, il suo gesto fu del tutto inatteso. La
verità emerse solo dopo la sua morte, quando la madre accedette al suo
profilo Facebook e ricostruì linferno che Andrea stava vivendo: episodi di
bullismo e cyberbullismo tra i banchi di scuola. Il film, narrato dalla voce
di Andrea dallaldilà, racconta il percorso che lo ha condotto a sentirsi
senza via duscita e si fa monito potente sulla pericolosità di parole e
gesti che, a prima vista, possono sembrare innocui.
Il film ha vinto un premio ai Nastri dArgento, Il film ha ottenuto 2
candidature a David di Donatello
* * *
Andrea Spezzacatena sapo ka mbushur 15 vjeç kur vendos ti japë fund jetës
së tij. Në dukje i gëzuar, me nota të shkëlqyera në shkollë dhe lidhje të
forta me prindërit, ky akt i tij është krejtësisht i papritur.
E vërteta del në pah vetëm pas vdekjes së tij, kur nëna hyn në profilin
Facebook të të birit dhe rindërton ferrin që ai kishte përjetuar: episode
bullizmi dhe bullizëm kibernetik mes bankave të shkollës. Filmi, i rrëfyer
nga Andrea që flet nga bota e përtejme, rrëfen rrugëtimin që e bëri të
ndihej pa rrugë dalje dhe shërben si një paralajmërim i fuqishëm për
rreziqet e fjalëve dhe gjesteve që, në shikim të parë, mund të duken të
padëmshme.
Filmi është fitues i një çmimi në Nastri dArgento, dhe 2 kandidaturave në
David di Donatello.
—————————————————————————-
—————————————————-
Istituto Italiano di Cultura a Tirana
Pallati i Kulturës, (K. II)
Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)
* Kliko
0mailing%20list> këtu nëse nuk do të jesh më pjesë e listës sonë të
kontakteve
* Clicca