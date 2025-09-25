(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 COMUNICATO STAMPA N. 20 del 2025
*Oggetto: Ospedale di Sapri, l’allarme della Fials Salerno: “Senza Punto
nascita e con ferie forzate, la struttura si svuota” *
Dal 1° settembre scorso il reparto di Ostetricia e ginecologia
dell’ospedale di Sapri è rimasto senza il Punto nascita e con meno
personale. Come se non bastasse, diversi operatori sono stati mandati in
ferie forzate, senza preavviso e senza alcun confronto. Una scelta che ha
spiazzato i lavoratori e che rischia di creare forti disagi a tutta la
comunità.
“Imporre ferie dall’oggi al domani – dichiara Carlo Lopopolo, segretario
generale Fials Salerno – significa trattare i lavoratori come numeri e non
come persone. È una decisione arbitraria che crea disagi enormi sia a chi
lavora sia ai cittadini che hanno diritto a un servizio sanitario sicuro e
continuativo”.
La mancanza di dialogo con i sindacati e l’assenza di risposte alle
segnalazioni già inviate aggravano la situazione. “Chiediamo subito un
incontro con la direzione dell’Asl e del presidio ospedaliero – continua
Lopopolo – per rivedere queste scelte sbagliate e definire regole chiare,
trasparenti ed eque. Non accetteremo decisioni prese senza ascolto e senza
rispetto”.
Il sindacato sottolinea anche l’impatto sulla popolazione. “La gente di
Sapri e del Golfo di Policastro – aggiunge Lopopolo – non può assistere a
un progressivo smantellamento dei servizi. Tagliare personale e imporre
ferie forzate significa indebolire ulteriormente l’ospedale, quando invece
servirebbe rafforzarlo”.
Se non arriverà una risposta entro pochi giorni, il sindacato annuncia
azioni legali e iniziative di protesta. “Non ci fermeremo – conclude
Lopopolo – perché qui non si tratta solo di difendere i diritti dei
lavoratori, ma anche la qualità dell’assistenza che merita la comunità del
territorio. Non resteremo a guardare mentre un presidio fondamentale come
quello di Sapri viene svuotato poco a poco”.
IN ALLEGATO:
UNA FOTO DI CARLO LOPOPOLO, SEGRETARIO GENERALE DELLA FIALS SALERNO
