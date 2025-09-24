Close Menu
Vukanović attacca duramente il governo della RS: “State vagando come oche nella nebbia”

Redazione
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

Sarajevo – Nebojša Vukanović, capo del gruppo parlamentare Lista della Giustizia, ha lanciato un duro attacco contro il governo della Republika Srpska durante il dibattito sulle elezioni anticipate.

– Un mese fa si è tenuta la stessa sessione. Allora ho detto che avremmo dovuto partecipare alle elezioni indette dalla Commissione Elettorale Centrale, e per questo mi avete chiamato traditore. Ora, non è passato nemmeno un mese e state calpestando le conclusioni. State vagando come oche nella nebbia! Non potete giocare con l’Assemblea Nazionale in questo modo – ha dichiarato Vukanović, sottolineando come il governo stia ignorando le decisioni della Corte Costituzionale della Bosnia-Erzegovina.

Vukanović ha aggiunto di provare vergogna per essere complice dell’umiliazione delle istituzioni della Republika Srpska e ha accusato i governanti di trasformare il paese in una “presa in giro”. – Vi presentate alle elezioni indette dalla Commissione Elettorale Centrale, annullando le conclusioni dell’Assemblea Nazionale della RS. Girate costantemente in tondo, mettete tutto in discussione! Dite che abbiamo un presidente, quindi perché andare alle elezioni? Nessun nemico farebbe ciò che state facendo alla Republika Srpska – ha aggiunto.

Secondo Vukanović, la responsabilità maggiore risiede nel popolo, che dovrebbe inviare un chiaro messaggio all’Assemblea nazionale della RS affinché nessuno giochi con loro.

