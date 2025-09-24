Close Menu
mercoledì 24 Settembre 2025
IL COMUNE COMUNICA – “Le Due Bari 2025”: domani all’Arena Airiclotteri “Jabra”, lo spettacolo della compagnia palestinese Inad Theater in prima regionale

Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 “LE DUE BARI 2025”
DOMANI ALL’ARENA AIRICLOTTERI “JABRA”
LO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA PALESTINESE INAD THEATER IN PRIMA REGIONALE
Nell’ambito del cartellone di Le Due Bari 2025 arriva da una terra ferita, portando con sé il linguaggio universale dell’arte, la compagnia palestinese Inad Theater.
Domani, giovedì 25 settembre, alle ore 21, all’Arena Airiciclotteri la compagnia debutta in Puglia con la prima regionale di Jabra.
Un appuntamento di grande valore artistico e simbolico, atteso e poi rinviato a luglio per inaugurare la rassegna “Unite gli estremi e troverete il vero Centro”, ideato da ResExtensa – Centro nazionale di produzione della danza Porta D’Oriente – nell’ambito di “Le Due Bari 2025”, promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture. Oggi è possibile, dopo mesi di intenso lavoro e di complessi percorsi burocratici portare questo spettacolo nel capoluogo pugliese, con l’obiettivo di celebrare la forza dell’arte come strumento di unione, dialogo e resistenza, e di trasformare la scena in un luogo d’incontro e ascolto reciproco.

