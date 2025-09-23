Close Menu
“Storie dal paesaggio – Ultime novità dall’archeologia di Massa Martana e dell’Umbria”

Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

Venerdì 26 settembre, ore 17:30 – Teatro Consortium
Presentazione pubblica del progetto di ricerca archeologica “Monks and Peasants” effettuata dall’Università di Bonn
La ricerca è interessata principalmente a inserire la fondazione dell’Abbazia dei Santi Fidenzio e Terenzio in un quadro cronologico e storico – sociale più chiaro. Per questo fine sono previste una serie di ricerche non invasive tramite droni e rilevamenti sul campo nel territorio comunale. I risultati arricchiranno il Comune con una più profonda conoscenza delle emergenze archeologiche nel suo territorio e, ove necessario, con un nuovo strumento per la programmazione dello sviluppo culturale nel Comune. Questa edizione vedrà anche la partecipazione dell’Università di Bamberga: la prof.ssa Wieke de Neef si è aggiunta alla missione con due suoi studenti per avviare delle prospezioni geofisiche in alcuni siti del territorio di Massa Martana.
Seguirà un momento conviviale.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
***Il Sindaco – Francesco Federici***
COMUNE DI MASSA MARTANA

