Mafia. Sbardella (FdI): Grave offendere famiglia Borsellino, M5S prenda distanze dal duo Natoli-Scarpinato

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

Mafia. Sbardella (FdI): Grave offendere famiglia Borsellino, M5S prenda distanze dal duo Natoli-Scarpinato
“Le frasi pronunciate dall’ex pm Gioacchino Natoli contro la famiglia Borsellino, e diffuse ieri durante la trasmissione Rai “Lo Stato delle cose”, sono un’offesa intollerabile. Ci indignano e ci imbarazzano profondamente: chi colpisce la memoria di Paolo Borsellino e della moglie infanga il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia e per lo Stato. Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino, che ancora una volta sono costretti a subire uno sfregio vile e ingiustificabile. È tempo di chiarezza: Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle non possono tacere. Devono prendere immediatamente le distanze dal duo Natoli–Scarpinato. E’ inaccettabile, inoltre, che lo stesso Scarpinato discutesse con Natoli su strategie per “seppellire la presidente Colosimo di carte e pratiche” con l’unico scopo di ostacolare e intralciarne il lavoro in Antimafia. Se questa è la loro idea di rispetto delle istituzioni e di lotta alla mafia, il Paese deve saperlo. Noi non accettiamo che chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio venga dileggiato in questo modo”.
Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

