martedì 23 Settembre 2025
CNA TURISMO, CARAMANNA (FDI): BUON LAVORO A MISISCHIA, FONDAMENTALE PROSEGUIRE INSIEME

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

“In occasione della riunione della CNA in corso a Roma, ho avuto modo di congratularmi con Marco Misischia per la sua rielezione a presidente di CNA Turismo e Commercio. È fondamentale proseguire il lavoro avviato negli anni precedenti per continuare a dare nuovo slancio al turismo italiano, considerato un motore importante per l’economia. Durante l’Assemblea, ho espresso il mio impegno a collaborare con Misischia per raggiungere questi obiettivi. Desidero dunque augurare a lui e a tutto il team un buon lavoro, affinché insieme possiamo continuare a sviluppare il settore turistico”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo Fdi in Commissione attività produttive e responsabile dipartimento Turismo del partito.
Roma, 23 settembre 2025
