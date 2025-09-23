(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 CNA TURISMO, CARAMANNA (FDI): BUON LAVORO A MISISCHIA, FONDAMENTALE PROSEGUIRE INSIEME
“In occasione della riunione della CNA in corso a Roma, ho avuto modo di congratularmi con Marco Misischia per la sua rielezione a presidente di CNA Turismo e Commercio. È fondamentale proseguire il lavoro avviato negli anni precedenti per continuare a dare nuovo slancio al turismo italiano, considerato un motore importante per l’economia. Durante l’Assemblea, ho espresso il mio impegno a collaborare con Misischia per raggiungere questi obiettivi. Desidero dunque augurare a lui e a tutto il team un buon lavoro, affinché insieme possiamo continuare a sviluppare il settore turistico”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, capogruppo Fdi in Commissione attività produttive e responsabile dipartimento Turismo del partito.
Roma, 23 settembre 2025
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
