Cinema Monviso, una settimana tra emozioni francesi e attivismo verde

Nei prossimi giorni due titoli si alterneranno sul grande schermo: “Jane Austen ha stravolto la mia vita” e “Green is the New Red”
La settimana del Cinema Monviso propone una programmazione che alterna leggerezza e impegno, con due titoli molto diversi tra loro ma accomunati da una forte impronta autoriale.
“Jane Austen ha stravolto la mia vita”, diretto da Laura Piani, è una commedia francese prodotta da Movies Inspired. Il film racconta con ironia il potere trasformativo della letteratura, seguendo le vicende di una protagonista che trova nella scrittrice inglese una guida inaspettata. La pellicola sarà in sala da giovedì 25 a lunedì 29 settembre, sempre alle ore 21.
Martedì 30 settembre sarà invece la volta di “Green is the New Red”, documentario diretto da Anna Recalde Miranda e distribuito da OpenDDB. Il film, di produzione francese, affronta il tema dell’attivismo ambientale con uno sguardo critico e appassionato, mettendo in luce le tensioni tra difesa del pianeta e repressione politica.
