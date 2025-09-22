Close Menu
lunedì 22 Settembre 2025
Nota stampa – Allerta 096 gialla per temporali

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 ALLERTA
METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA
DOCUMENTO N.
DATA EMISSIONE
INIZIO VALIDITA’
FINE VALIDITA’
096/2025
21/09/2025 11:43
22/09/2025 00:00
23/09/2025 00:00
ZONE DI ALLERTA:
A1: Montagna romagnola (FC, RN)
A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)
B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)
B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)
C1: Montagna bolognese (BO)
C2: Collina bolognese (BO, RA)
D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)
D2: Costa ferrarese (FE)
D3: Pianura ferrarese (FE)
E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)
E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)
F1: Pianura modenese (RE, MO)
F2: Pianura reggiana (RE)
F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)
G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)
G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)
H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)
H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)
CRITICITA’
IDRAULICA
CRITICITA’
IDROGEOLOGICA
CRITICITA’ PER
TEMPORALI
VENTO
TEMPERATURE
ESTREME
VERDE
VERDE
GIALLO
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
VERDE
VERDE
PIOGGIA CHE
STATO DEL
CRITICITA’
COSTIERA
VERDE
VERDE
VERDE
VERDE
ALLERTA
METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA
DESCRIZIONE DEI FENOMENI
Nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su
fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli
idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili,
temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.
Tendenza nelle successive 48 ore:
intensificazione
stazionarietà
attenuazione
in esaurimento
RIFERIMENTI E CONTATTI
Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it
Per ulteriori informazioni di carattere meteorologico:
Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima
https://www.arpae.it/sim/
Per ulteriori informazioni di protezione civile:
Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
PER IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE REFERENTE CENTRO FUNZIONALE
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Cinzia Alessandrini
Francesco Gelmuzzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.
12/02/1993, n.39
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.
12/02/1993, n.39

