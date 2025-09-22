(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Al Punto nasce YOUPlan: sportello di life design
Parma, 22 settembre 2025. È stato inaugurato, presso Il Punto in Piazza Garibaldi, “YOUPlan – Chi sei oggi, dove vuoi andare domani”, il nuovo sportello gratuito di life design rivolto ai giovani e alle giovani della città. È un servizio pensato per chi sente di essere “nel mezzo”: tra scuola e lavoro, tra una relazione e un’altra, tra quello che è e quello che vorrebbe diventare. È uno spazio concreto dove ripartire da sé, con strumenti, ascolto e metodo.
Che si tratti di scegliere una scuola, ripensare un percorso lavorativo, affrontare una decisione personale o semplicemente fare chiarezza tra tante possibilità, YOUPlan offre un luogo accogliente dove riflettere con metodo.
Lo sportello si basa sull’approccio del Life Design, che unisce pedagogia dell’orientamento e progettazione strategica. Non si danno risposte prefabbricate, ma si forniscono strumenti per rileggere la propria storia, definire valori, risorse e obiettivi, immaginare scenari realistici e costruire un piano d’azione coerente con se stessi.
Il servizio propone colloqui individuali su appuntamento e laboratori tematici, tenuti dalla dott.ssa Carlotta Pizzi, pedagogista, orientatrice, analista comportamentale non verbale e formatrice, con una solida esperienza nell’accompagnamento di adolescenti e adulti in momenti di cambiamento e progettazione personale. La dott.ssa Pizzi è attualmente docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.
“YOUPlan è una risposta concreta a questa domanda di orientamento, ascolto e autonomia decisionale. Un luogo per aiutare chi si sente bloccato o confuso, a ripartire con strumenti concreti. Una risposta alla solitudine delle scelte, al rumore delle aspettative, all’ansia di dover sapere sempre tutto”, afferma l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi.
Dove, come, quando
YOUPlan – Chi sei oggi, dove vuoi andare domani
Presso Il Punto – Hub culturale e creativo della città di Parma
Apertura: settembre 2025
Modalità di prenotazione: via email, DM Instagram o compilando il form online (info a breve su @ilpuntoparma)
Lo sportello sarà gestito da Carlotta Pizzi, pedagogista e docente universitaria, orientatrice specializzata in sviluppo di competenze trasversali.
