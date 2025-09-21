(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Bonelli: “Meloni parla di 56 anni fa, ma i disastri sono i suoi: tagli alla
scuola, silenzio su Gaza e negazione della crisi climatica”
«Non esiste il 6 politico nel nostro Paese e ricordare il ’68, cioè 57 anni
fa, è un’operazione che non rispetta l’intelligenza degli italiani. Quello
che la premier Meloni non dice è che il suo governo ha tagliato i fondi a
scuola e università, rendendo l’accesso all’istruzione sempre più
diseguale. Basta pensare ai 400 euro di spesa media per i libri scolastici,
insostenibili per tante famiglie, mentre i dati Istat confermano che la
povertà educativa colpisce soprattutto i bambini del Sud”.
Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce
di Europa Verde.
“La stessa Meloni, per finanziare armi e Ponte sullo Stretto, ha tagliato
5.660 cattedre e 2.174 posti ATA nel biennio 2026/2027: meno docenti, meno
classi, meno opportunità. È il cuore dell’istruzione pubblica a essere
colpito.
Meloni ha bisogno di un nemico, ma la realtà è che le sue politiche
impoveriscono il Paese e arricchiscono pochi: 62 iper-miliardari possiedono
oltre 210 miliardi di euro, mentre 5,7 milioni di italiani vivono in
povertà assoluta.
La stessa premier che oggi parla di merito è quella che resta muta di
fronte al genocidio in corso a Gaza, dove oltre mezzo milione di persone
sono state costrette a fuggire, bambini muoiono sotto le bombe e l’Italia
continua a non pretendere un cessate il fuoco immediato. È anche la premier
che finge di non vedere la crisi climatica che sta devastando il nostro
Paese con alluvioni e siccità, mentre il suo governo continua a negare
politiche serie per la riconversione ecologica e per difendere i cittadini
dalle catastrofi ambientali.
Il futuro dell’Italia non può essere fatto di meno scuola, più armi e più
disuguaglianze. Deve essere fondato su istruzione pubblica, giustizia
sociale e difesa dell’ambiente.»
