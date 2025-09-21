Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Bonelli: “Meloni parla di 56 anni fa, ma i disastri sono i suoi: tagli alla scuola, silenzio su Gaza e negazione della crisi climatica”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Bonelli: “Meloni parla di 56 anni fa, ma i disastri sono i suoi: tagli alla
scuola, silenzio su Gaza e negazione della crisi climatica”
«Non esiste il 6 politico nel nostro Paese e ricordare il ’68, cioè 57 anni
fa, è un’operazione che non rispetta l’intelligenza degli italiani. Quello
che la premier Meloni non dice è che il suo governo ha tagliato i fondi a
scuola e università, rendendo l’accesso all’istruzione sempre più
diseguale. Basta pensare ai 400 euro di spesa media per i libri scolastici,
insostenibili per tante famiglie, mentre i dati Istat confermano che la
povertà educativa colpisce soprattutto i bambini del Sud”.
Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce
di Europa Verde.
“La stessa Meloni, per finanziare armi e Ponte sullo Stretto, ha tagliato
5.660 cattedre e 2.174 posti ATA nel biennio 2026/2027: meno docenti, meno
classi, meno opportunità. È il cuore dell’istruzione pubblica a essere
colpito.
Meloni ha bisogno di un nemico, ma la realtà è che le sue politiche
impoveriscono il Paese e arricchiscono pochi: 62 iper-miliardari possiedono
oltre 210 miliardi di euro, mentre 5,7 milioni di italiani vivono in
povertà assoluta.
La stessa premier che oggi parla di merito è quella che resta muta di
fronte al genocidio in corso a Gaza, dove oltre mezzo milione di persone
sono state costrette a fuggire, bambini muoiono sotto le bombe e l’Italia
continua a non pretendere un cessate il fuoco immediato. È anche la premier
che finge di non vedere la crisi climatica che sta devastando il nostro
Paese con alluvioni e siccità, mentre il suo governo continua a negare
politiche serie per la riconversione ecologica e per difendere i cittadini
dalle catastrofi ambientali.
Il futuro dell’Italia non può essere fatto di meno scuola, più armi e più
disuguaglianze. Deve essere fondato su istruzione pubblica, giustizia
sociale e difesa dell’ambiente.»
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl