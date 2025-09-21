Close Menu
Bonelli: “A Pontida sfila l’internazionale nera. Salvini bugiardo seriale sulle armi”

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Bonelli: “A Pontida sfila l’internazionale nera. Salvini bugiardo seriale
sulle armi”
«Quello che è andato in scena oggi a Pontida è il raduno
dell’ultranazionalismo mondiale: da Salvini a Bardella, da Vannacci a
Flavio Bolsonaro. Una vera e propria internazionale nera che porta in
Italia i peggiori simboli della destra radicale.
Mentre sventolano bandiere e slogan identitari, Salvini da Pontida, e la
premier Meloni tra i social e comizi, recitano la parte delle vittime,
raccontando che televisioni e giornali sarebbero contro di loro. La realtà
è l’opposto: la Rai è sotto il loro controllo, Mediaset è un’alleata e il
gruppo editoriale Angelucci — il cui editore è un deputato assenteista
della maggioranza – con i quotidiani il Giornale, il Tempo e Libero di cui
è direttore l’ex portavoce della premier attaccano ogni giorno
l’opposizione. Siamo alla farsa di una maggioranza che usa la propaganda
perché sa di essere in difficoltà di fronte alle prossime elezioni
regionali, dopo aver impoverito il Paese con politiche fallimentari.
Salvini oggi ha anche avuto la spudoratezza di dire no ad armi e carri
armati. Ma è lo stesso che ha votato sì all’aumento della spesa militare al
5% del PIL: significa portare l’Italia a spendere 100 miliardi di euro
l’anno in armamenti, togliendo risorse a sanità, scuola e lavoro. Salvini è
un bugiardo seriale, pronto a dire qualunque cosa pur di ingannare gli
italiani”.
Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce
di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

