sabato 20 Settembre 2025
Agenparl Italia

Park and ride: linea bianca nel fine settimana

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Servizio Informazione e Comunicazione
DOTT. S.D. SCARAFINO
Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)
COMUNICATO STAMPA N.6793
19 settembre 2025
Park and ride: linea bianca nel fine settimana
Prosegue nei weekend di settembre il collegamento tra via Nievo, via Cialdini e Stazione Fs
Dopo il positivo riscontro ottenuto durante l’estate con le tre linee del Park & Ride, che si sono concluse il 15 settembre e hanno registrato un’ottima partecipazione da parte di cittadini e visitatori, l’Amministrazione comunale conferma la prosecuzione del servizio anche negli ultimi due weekend di settembre attraverso la Linea Bianca .
Il collegamento consentirà di lasciare l’auto nelle zone di ingresso alla città e raggiungere comodamente il centro senza le difficoltà legate alla sosta. La Linea Bianca collega infatti Via Ippolito Nievo e Via Pisonio con il centro cittadino, prevedendo due fermate intermedie: la prima in Via Capitan Pirrelli 58, raggiungibile in circa 5 minuti dalla partenza, e la seconda presso la stazione ferroviaria, dopo circa 10 minuti.
Il servizio navetta sarà operativo ogni 25 minuti, con prima corsa alle ore 18:00, ultima partenza alle ore 0:55 e ultimo ritorno da Via Pirrelli alle ore 1:00 .
Il Park & Ride si conferma così uno strumento efficace per incentivare una mobilità più sostenibile, migliorare la fruibilità del centro e favorire una migliore qualità della vita, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’alternativa comoda e rispettosa dell’ambiente allo spostamento con auto privata.

