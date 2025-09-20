(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Comunicato stampa
Alba: martedì 23 e mercoledì 24 settembre è chiusa al traffico la rampa tangenziale, per i veicoli provenienti da Piana Biglini e diretti ad Asti
Per il ripristino di alcune barriere di sicurezza, martedì 23 e mercoledì 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 è chiusa al traffico la rampa sopraelevata di immissione sulla tangenziale di Alba, per i veicoli provenienti da Piana Biglini e diretti verso Asti.
I suddetti veicoli possono seguire il percorso alternativo : dalla Strada Statale 231, prendere E74, procedere in direzione sud verso A33, arrivare alla Rotonda delle Vigne in via Ognissanti ad Alba, fare inversione e riprendere la tangenziale in direzione Asti-Torino.
