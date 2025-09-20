(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DA LUNEDÌ 22 A DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025
Lunedì 22 settembre
Ore 9, Castagnole Piemonte (TO), via Dietro Castello 60, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale
Ore 11.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala incontri 41° piano, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Tronzano partecipano alla conferenza stampa di presentazione de “I mestieri dell’artigianato – Mestieri da colorare: un album per i futuri artigiani”
Ore 14.30, Isola d’Asti (AT), Municipio, l’ assessore Vignale partecipa all’incontro sulla premialità dei Fondi di sviluppo e coesione con l’Area Monferrato Heritage, alle ore 15.30 con l’Area Terre Langhe e Monferrato
Ore 15, Pollenzo (CN), Albergo dell’Agenzia, l’ assessore Bongioanni interviene alla conferenza nazionale “+Api. Un’alleanza per la biodiversità”
Ore 15, Torino, Hotel NH Collection Santo Stefano, l’ assessore Riboldi partecipa a “Le farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale”, evento organizzato da Motore Sanità
Ore 16.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “Consigli pratici per i cittadini: dalla prevenzione alla cronicità” redatto dall’Associazione Cittadinanzattiva Piemonte in collaborazione con l’Asl Città di Torino
Ore 18.30, Alessandria, Palatium Vetus, l’ assessore Bussalino presenzia alla presentazione del 57° Concorso internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga – premio Città di Alessandria”
Martedì 23 settembre
Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla commissione NAT
Ore 9.30, Torino, Città Metropolitana, corso Inghilterra 7, l’ assessore Gallo interviene alla conferenza conclusiva di “BeyondSnow”
Ore 9.30, Torino, Circolo dei lettori, via Bogino 9, l’ assessore Tronzano porta il saluto all’incontro “Bando Voucher certificazioni PMI”
Ore 10, Torino, Cavallerizza Reale, l’ assessore Bussalino interviene all’evento conclusivo di “Common Ground”
Ore 10.30, Rho (MI), Fiera Milano, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Chiarelli partecipa no all’inaugurazione de lla 64 a edizione di Filo
Ore 10.30 Torino, Caserma Cernaia, l’ assessore Tronzano e il s ottosegretario Porchietto partecipa no alla cerimonia di giuramento del 143° Corso Allievi Carabinieri
Ore 11, Torino, Castello del Valentino, il s ottosegretario Porchietto interviene alla conferenza stampa sulla Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori
Ore 11.30, Vercelli, via Leblis, l’ assessore Marnati porta il saluto all’inaugurazione del Centro polifunzionale per l’Autismo
Ore 12, Torino, Grattacielo Piemonte, l’ assessore Tronzano porta il saluto al “International Film Festival Rivoli”
Ore 15, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, l’ assessore Tronzano interviene alla conferenza stampa di presentazione del Salone dell’Auto Torino 2025
Ore 15, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Bongioanni interviene alla conferenza stampa di presentazione della 30 a Festa dei Nocciolini di Chivasso
Ore 15, Novara, via Fratelli Rosselli 1, l’ assessore Marnati partecipa alla conferenza stampa per l’inizio dei lavori del Centro sociale
Ore 18, Torino, M useo nazionale del cinema, via Montebello 20, gli assessori Bussalino e Chiarelli e il s ottosegretario Porchietto partecipa no all a presentazione del nuovo progetto tra Baratti&Milano e Museo del Cinema
Ore 19.30, Borgomanero (NO), Baita degli Alpini, via Caduti dei Lager nazisti, l’ assessore Marnati partecipa alla cena di gala “Stelle e Padelle”
Ore 19.30, Torino, Palazzo Falletti di Barolo, il s ottosegretario Porchietto porta il saluto all’evento organizzato in occasione dell’80esimo anniversario di Panini Spa
Mercoledì 14 settembre
Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alle riunioni organizzate
Ore 10, Vigone, (TO), l’assessore Riboldi partecipa all’inaugurazione della Casa di Comunità
Ore 11, Torino, Residenza universitaria Lingotto, via Nizza 230, il vicepresidente Chiorino partecipa all’On boarding per il progetto Servizio civile nazionale
Ore 11, Torino, Teatro Regio, l’assessore Chiarelli partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “Portici di Carta”
Ore 11.30, Torino, Circolo dei L ettori, via Bogino, 9, l’ assessore Tronzano partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Festival dell’Innovazione e della Scienza 2025
Ore 12, Torino, Grattacielo Piemonte, il vicepresidente Chiorino partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei bandi dell’offerta formativa
Ore 12.30, Torino, Museo regionale di Scienze naturali, via Accademia Albertina 15, l’ assessore Chiarelli partecipa alla consegna del Premio Lessona
Ore 14, Torino, AOU Città della Salute e della Scienza, Aula Magna, l’ assessore Riboldi interviene a “Il valore della medicina di laboratorio e lo spirito pionieristico in Italia”
Ore 15, Torino, ospedale Molinette, l’ assessore Riboldi partecipa all’inaugurazione del nuovo reparto di Reumatologia
Ore 17, Burolo (TO), Villa Pasta, via Parrocchia 15, l’ assessore Vignale partecipa all’inaugurazione della mostra “La Bibbia il più antico libro moderno”
Ore 17, Verbania, Parco Benioli, l’ assessore Chiarelli e il sottosegretario Preioni partecipano all’apertura del 19° Festival LetterAltura
Ore 17.30, Asti, cinema Lumiere, l’ assessore Riboldi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Azioni di Comunità”
Ore 18, Rivarolo Canavese (TO), Baudino Service Srl, corso Vittorio Veneto 80, l’ assessore Tronzano partecipa alla 3 a edizione di “Convergence 2024”
Ore 19.30, Torino, Palazzo della Luce, via Bertola 40, gli assessori Gallo e Tronzano intervengono alla riunione annuale di zona dei Geometri Liberi professionisti di Torino
Ore 20.30, Stresa (VB), Palazzo Congressi, l’ assessore Chiarelli e i l sottosegretario Preioni partecipa al seminario per la candidatura Unesco della Città
Giovedì 25 settembre
Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla commissione ECON
Ore 9, Varese, il sottosegretario Preioni partecipa all’assemblea generale della comunità di lavoro Regio Insubrica
ore 9.15, Torino, Cavallerizza Reale, via Verdi, 9, l’ assessore Tronzano partecipa all’International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy
Dalle 10 alle 18, Verbano-Cusio-Ossola, varie località, l’ assessore Bongioanni incontra le realtà turistiche, sportive, del commercio e dello sport (seguirà programma dettagliato)
Ore 10, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione del Bilancio sociale Inps
Ore 11, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, l’ assessore Marnati porta il saluto alla conferenza sulla nuova programmazione e sulle principali direttrici progettuali per il futuro
Ore 15, Roletto (TO), Eurofork, via Roma 93, l’ assessore Tronzano presenzia al “The daynamic chapter 25”
Ore 15, Casale Monferrato, ospedale Santo Spirito, l’ assessore Riboldi partecipa all’inaugurazione del servizio di Partoanalgesia
Ore 15.30, Santena (TO), Fondazione Cavour, piazza V isconti di V enos t a 2, l ’ assessore Chiarelli interviene a lla consegna del Premio Camillo Cavour 2025
Ore 17.30, Torino, Tubiflex, via Plava 98c, l’ assessore Tronzano interviene all’inaugurazione del nuovo stabilimento
Ore 17.30, il s ottosegretario Porchietto interviene in video collegamento con il MedFest di Olbia
Ore 20, Domodossola (VB), Hotel Corona, il sottosegretario Preioni interviene all’apertura dell’anno kiwaniano
Ore 21, Torino, Parco Dora, il presidente Cirio interviene alla 3 a edizione del Festival Giovani Adulti
Ore 21, Ovada (AL), Impianto Polisportivo Geirino, l’ assessore Riboldi partecipa all’inaugurazione della nuova zona di atterraggio per l’elisoccorso 118
Venerdì 26 settembre
Ore 9, Torino, Green Pea, l’ assessore Riboldi porta il saluto al convegno regionale SiFoP Piemonte “La specialistica convenzionata interna: nuovi modelli organizzativi territoriali e nuove opportunità terapeutiche per la salute globale della Comunità”
Ore 9.30, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, l’ assessore Gallo interviene al panel inaugurale “La città è un gioco di squadra: politica, impresa, sapere e comunità al centro del cambiamento” nell’ambito della terza edizione di Future4Cities
ore 10, Torino, piazza Castello, l’ assessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del Salone dell’Auto Torino 2025
ore 10.30, Torino, Università degli Studi, Complesso Aldo Moro, l’ assessore Riboldi porta il saluto al l’8° c onvegno sulla Cachessia n eoplastica
Ore 10.30, Miasino (NO), Castello, l’ assessore Vignale partecipa al sopralluogo con la Commissione Legalità del Consiglio regionale
Ore 10.30, Alessandria, via Vochieri 58, l’ assessore Bussalino assiste alla presentazione del Bilancio di mandato 2020-2025 della Camera di commercio di Alessandria-Asti
Ore 14, Torino, Palazzo Madama, l’ assessore Tronzano partecipa al “Forum Changan” e alle ore 15 alla premiazione del “TADA – Turin Automotive Design Award”
Ore 15.30, Pescara, il presidente Cirio partecipa all’evento “Abruzzo Economy Summit – L’Europa e le politiche di coesione per lo sviluppo delle Regioni”
Ore 15.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi partecipa alla Giornata regionale sulla protezione delle famiglie fragili in Oncologia
Ore 17.30, Cuneo, via Bruni 6, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione di Casa Extra, realizzata nell’ambito dei progetti Pnrr
Ore 17.30, Verbania, piazza Pedroni, il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione della nuova sede della Fondazione Comunitaria VCO
Sabato 27 settembre
Ore 10, Cremolino (AL), Centro Karmel, l’ assessore Bussalino assiste alla presentazione degli antichi statuti di Cremolino
Ore 10, Lequio Tanaro (CN), Municipio, l’ assessore Gallo interviene al convegno “Quale economia, industria, trasporti, integrazione territoriale? – Sviluppo delle eccellenze e competenze italiane a partire dai piccoli Comuni”
Ore 10, Stresa (VB), Sala museale Canonica, il sottosegretario Preioni interviene alla terza edizione del Premio Le Alte Mete
Ore 14, Racconigi (CN), via Stramiano 32, l’ assessore Gallo partecipa al 40° anniversario del Centro Cicogne e Anatidi
Ore 17.30, Borghetto di Borbera (AL), struttura Docup, l’ assessore Bussalino partecipa a “Il volontariato in festa”
Ore 21, Saluzzo (CN), via Palazzo di Città 15, l’ assessore Gallo partecipa all’80° anniversario di Confcommercio Saluzzo e Zona
Domenica 28 settembre
Ore 10, Piedimulera (VB), Area industriale, il sottosegretario Preioni interviene all’Happy Rally Day
Ore 10.30, Tagliolo Monferrato (AL), Castello Pinelli Gentile, l’ assessore Bussalino partecipa Le Storie del Vino 2025
Ore 16, Mombello Monferrato (AL), via Roma 24, l’ assessore Bussalino presenzia a Teatro all’Aperto
Ore 17, Alessandria, Palazzo Monferrato, l’ assessore Bussalino presenzia alla 54 a edizione del Premio Oscar del Successo
Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]
Gianni Gennaro,
Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei
