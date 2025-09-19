(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Bonelli: “Von der Leyen conferma il doppio standard dell’UE: sanzioni alla
Russia, pavidità con Israele”
“L’UE a guida Von der Leyen continua a praticare un doppio standard nelle
sue scelte di politica estera e sanzionatoria: la Russia viene giustamente
colpita duramente con sanzioni economiche e diplomatiche, mentre Israele,
nonostante le continue e documentate violazioni dei diritti umani in
Palestina, i 65.000 civili uccisi, la carestia indotta e la pulizia etnica
in atto, resta praticamente immune da qualsiasi misura sanzionatoria
concreta.
Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde
che prosegue:
“Quale differenza c’è tra l’occupazione russa in Ucraina e quella
israeliana in Palestina? È ormai chiaro a tutti che si applicano due pesi e
due misure. Per i palestinesi non solo nessuno si mobilita per difenderli,
ma anzi molti governi occidentali continuano a sostenere militarmente il
governo fascista di Netanyahu. Una vergogna che demolisce il diritto
internazionale e i principi fondamentali delle Nazioni Unite.
Questo doppio binario non solo mina la credibilità dell’Unione Europea, ma
alimenta ipocrisia e sfiducia nelle istituzioni europee da parte di
cittadini e comunità internazionali.
Servono sanzioni immediate contro Netanyahu e il suo governo e la
sospensione di ogni accordo militare ed economico con Israele.» conclude
Bonelli.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
