Farage prevede elezioni anticipate a causa del “crollo” del Partito Laburista

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

MOSCA, 15 settembre – Nigel Farage, leader del Reform UK, ha dichiarato che il suo partito si sta preparando a formare un governo, prevedendo elezioni anticipate a causa della “disastrosa” performance del Partito Laburista al potere da circa un anno.

Un governo in difficoltà

Secondo Farage, il governo del Primo Ministro Sir Keir Starmer è travolto da scandali e dimissioni, che hanno minato la fiducia degli elettori. Tra i casi più eclatanti, ha citato le dimissioni della vice prima ministra Angela Rayner per questioni fiscali e quelle dell’ambasciatore a Washington, Lord Peter Mandelson, per i suoi presunti legami con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein.

Questi scandali, uniti alle difficoltà nella gestione di temi come l’immigrazione, lo scandalo delle gang di adescamento di bambini e l’economia in crisi, hanno provocato un calo del sostegno per il Partito Laburista, a vantaggio di Reform UK, che ora guida i sondaggi.

Il cambiamento è “urgente”

In un articolo per il Daily Mail, Farage ha scritto che “il cambiamento non può arrivare abbastanza presto” e ha previsto che le elezioni si terranno “prima del previsto”. Il leader di Reform UK ha sottolineato che il governo laburista è in crisi e ha messo in dubbio la capacità della Gran Bretagna di sopravvivere per altri quattro anni sotto la sua guida.

Ha inoltre affermato che il Partito Conservatore non è più un’alternativa credibile e che, dopo le elezioni locali di maggio, potrebbe non esistere più come partito nazionale. Questo, secondo Farage, renderebbe Reform UK l’unica vera opposizione e la sola alternativa di governo realistica.

Strategia per il futuro

Per prepararsi a un eventuale governo, Reform UK ha incaricato l’ex presidente del partito Zia Yusuf e il neo-passato parlamentare Danny Kruger di sviluppare un piano d’azione. Kruger, ex conservatore, ha dichiarato che la Gran Bretagna ha bisogno di un “ripristino radicale” e che Reform UK garantirà “un governo limitato, un potere responsabile, una società forte, uno stato che operi nell’interesse del popolo”.

Sia Farage che Kruger hanno riconosciuto che potrebbero incontrare resistenza da parte della burocrazia, ma hanno invitato i sostenitori “silenziosi” all’interno delle istituzioni a farsi avanti per superare questi ostacoli.

Elezioni anticipate: uno scenario possibile

Nel sistema britannico, la caduta di un Primo Ministro non porta automaticamente a nuove elezioni. Tuttavia, Farage ritiene che un’elezione anticipata sia possibile se il numero di parlamentari laburisti dovesse diminuire. Lo scenario più probabile per questo sarebbe la divisione della sinistra in due partiti.

Un nuovo partito di sinistra, guidato da Jeremy Corbyn, è già emerso. Anche se sta faticando ad attrarre consensi, se riuscisse a reclutare un numero sufficiente di parlamentari laburisti, si creerebbero le condizioni per elezioni anticipate.