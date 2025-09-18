Basiglio – La Casa della Danza e della Musica cambia e rinnova le proposte

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 La Casa della Danza e della Musica cambia e rinnova le proposte
La direzione artistica è stata affidata alla Fondazione La Nuova Musica, che si occupa di musica, danza e teatro.
Opera in venti sedi con circa duecento docenti. «Ci aspettiamo un rilancio, affinché diventi sempre più uno dei
luoghi di promozione artistica per tutta la cittadinanza» sottolineano la sindaca Lidia Reale e l’assessora alla
cultura Daniela Gironi
Basiglio (18 settembre 2025) – “La musica non si studia, si vive”: è questo il filo conduttore che ispira il metodo
didattico scelto dalla Fondazione La Nuova Musica che gestirà la Casa della Danza e della Musica di via Roma
per i prossimi cinque anni. In occasione della manifestazione “Basiglio è… 2025”, la comunità ha potuto scoprire
in anteprima le attività e i progetti della nuova gestione. La struttura, realizzata secondo i principi della
bioarchitettura, si prepara a diventare un punto di riferimento artistico e formativo per cittadini di tutte le età.
«Vogliamo che la struttura sulla quale abbiamo investito negli ultimi anni ingenti risorse – spiega la sindaca Lidia
Reale – possa diventare un luogo non solo di aggregazione, ma anche di promozione artistica in diversi ambiti,
creando una sempre maggiore sinergia con le associazioni che operano a Basiglio».
Il progetto nasce dalla collaborazione di Anna Lenoci, proprietaria dell’Indian Soul Cafè a Basiglio, con Anna
Mortara, pianista e direttrice artistica di Fondazione La Nuova Musica.
«Abbiamo trovato una sintonia immediata con Anna Lenoci – racconta Anna Mortara, direttrice e presidente di
Fondazione La Nuova Musica – perché questo luogo è speciale: luminoso, circondato dal verde, pronto a
diventare un centro di cultura e benessere. Vogliamo che la Casa della Danza e della Musica diventi un punto di
riferimento per la comunità. Multidisciplinarità e inclusività devono essere i nuovi attributi delle attività rivolte
ai bambini e ai giovani. Bisogna costruire con le arti il senso del lavoro di squadra, la cooperazione, la volontà di
negoziare, e la capacità di attingere alle reciproche capacità».
La concessione, affidata tramite bando pubblico, avrà una durata di cinque anni e mira a promuovere la pratica
e l’insegnamento della danza, della musica e delle arti figurative, con un’attenzione particolare al benessere
psicofisico della persona. La nuova gestione si impegna a offrire attività didattiche, laboratori, corsi ed
eventi che favoriscano l’aggregazione sociale e la crescita culturale della comunità.
«La Casa della Danza e della Musica – spiega l’assessora Daniela Gironi – è un tassello fondamentale nella visione
della nostra amministrazione, che punta a valorizzare il territorio attraverso cultura, partecipazione e
innovazione anche nei campi della musica, della danza e del teatro».
Durante la festa cittadina, la Casa ha aperto le porte con una serie di iniziative pensate per bambini, adolescenti
e adulti, presentando il nuovo programma e coinvolgendo il pubblico in esperienze artistiche e musicali.
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 La Casa della Danza e della Musica cambia e rinnova le proposte